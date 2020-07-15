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Во время акции протеста в Бресте задержали 45 человек

15.07.2020 16:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

45 человек задержали в Бресте во время несанкционированной акции протеста, которая прошла 14 июля. Об этом сообщил 15 июля председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук на встрече с журналистами.


Из 45 задержанных восьмерых отпустили. Остальные ожидают суда в изоляторе временного содержания. Им вменяется участие в несанкционированном мероприятии. В отношении некоторых начат административный процесс и по другим статьям КоАП.

— Я надеюсь, что все эти обвинения будут иметь характер административной ответственности, — сообщил Александр Рогачук.

 
Теги: Брест
 
 
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