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Во время акции протеста в Бресте задержали 45 человек
15.07.2020 16:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
45 человек задержали в Бресте во время несанкционированной акции протеста, которая прошла 14 июля. Об этом сообщил 15 июля председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук на встрече с журналистами.
Из 45 задержанных восьмерых отпустили. Остальные ожидают суда в изоляторе временного содержания. Им вменяется участие в несанкционированном мероприятии. В отношении некоторых начат административный процесс и по другим статьям КоАП.
— Я надеюсь, что все эти обвинения будут иметь характер административной ответственности, — сообщил Александр Рогачук.
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Восьмерых отпустили.
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