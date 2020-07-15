Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с активом Витебской области

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

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Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что в стране немало сделали за прошедшие годы, но впереди еще много работы. Об этом он заявил 15 июля на встрече с активом Витебской области.

«У нас впереди очень много работы. Мы знаем, что немало сделали. Мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой легкой. Это одна из сложных. Мы можем сделать все, но на все нужны огромные ресурсы, прежде всего денежные, которыми мы в достаточном объеме не обладаем. У нас нет больших запасов углеводородов, золота, металлов, и нам приходится выкручиваться как только можно», — отметил Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что разговор на встрече будет и о реформах, о которых альтернативщики постоянно говорят. «Любой процесс — это результат. У нас реформы не могут быть какими-то фейковыми, огромными, всеобъемлющими», — сказал Президент.







«Реформы — это не сломать и уничтожить (все снести до основания, а затем мы что-то построим). Не поддавайтесь на эти глупые разговоры, — призвал белорусский лидер. — Наша реформа — это совершенствование того, что есть. Мы должны развивать те производства, на базе которых существует Беларусь. Потому что мы умеем это делать. Рушить не нужно».

Александр Лукашенко одновременно отметил, что есть единичные предприятия, которые, наверное, в стране уже не нужны. «Но это единичные. Поэтому наша реформа — это углубление того процесса производства, который мы сегодня имеем. Потому что у нас есть люди, компетенции», — добавил он.

Во время встречи Александр Лукашенко заявил, что в Витебской области надо больше разворачиваться в плане поддержки туристического комплекса. В качестве примера он привел Витебск. «Это красавец город. Да, «Славянский базар» всегда подстегивал, подтягивал и Витебск, и область, но к этому всему надо было приложить руки», — отметил белорусский лидер.

«Природа уникальная. И это надо использовать», — сказал Александр Лукашенко.

Президент акцентировал внимание, что если в Беларуси будет хорошо развиваться туристическая отрасль, нужно будет в меньшей степени думать об экспорте продуктов питания: «Люди приедут и съедят здесь и молоко, и мясо, которые на Витебщине научились производить».

«Уверен, что если мы подсоберем силы и денежные средства и будем развивать наш туристический комплекс, особенно здесь — на севере, область получит хорошие результаты. Да и рабочие руки. Это зарплаты людей, уровень жизни на Витебщине», — резюмировал белорусский лидер.

Глава государства отметил, что все областные центры в стране соединены с Минском хорошими современными дорогами, однако на этом останавливаться нельзя, нужно дальше развивать автодорожную сеть.

«Моя большая мечта, чтобы из Минска через Бегомль мы осуществили строительство этой дороги (в направлении Полоцка. — Прим.). Это очень важное направление. И мы, уверен, сделаем», — отметил Александр Лукашенко.

Во время встречи с активом Президент заявил: «Экспорт будет основным направлением нашей деятельность. Экспорт — это валюта. Без валюты страна существовать не может. И эту валюту надо заработать».

Александр Лукашенко подчеркнул, что в дальнейшем будет продолжена работа по диверсификации географии экспортных поставок, освоению новых рынков. «Мы очень многое сделали за эти годы. Под 90% мы торговали в России. Сегодня 47%, если взять вообще экспорт. То есть мы ушли на другие рынки. Это величайшее завоевание. Рынок очень тесен, конкуренция бешеная», — отметил он.

Глава государства подтвердил, что в Беларуси будут постепенно уходить к формуле экспорта по принципу «треть-треть-треть», когда по трети поставок будет приходиться на Россию и на рынки ЕАЭС, Евросоюз, а также страны дальней дуги. «Мы к этому обязательно придем, и придем в новой пятилетке», — уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил и о задачах по импортозамещению.

Говоря о Витебской области, Глава государства отметил, что с 1995 года более 103 тыс. семей улучшили жилищные условия. Из них почти 8 тыс. — многодетные. Уровень малообеспеченности снизился с почти 50% до 6% в 2019 году. «Вот это показатель. Это не наш показатель, это международный стандарт. Они это признают. Поэтому хорошее движение. Реальные доходы населения выросли почти в 7 раз, а зарплаты и пенсии — в 9 раз», — сказал Президент.

«Конечно, это еще не то, что должно быть. И будет больше. Я в этом уверен», — подчеркнул белорусский лидер.

«Нам надо иметь в виду, что дисциплина, исполнительская и технологическая, и стабильность в государстве — это основа любого развития. Никакие майданы и революции нас не спасут», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что реформа в Беларуси — это углубление и развитие тех направлений деятельности, того, что имеется. «Без строжайшей технологической, исполнительской дисциплины все эти планы пойдут прахом», — добавил Президент.

«Ключевая задача в масштабах области и страны — развитие регионов. Это главное будет направление. Надо развивать регионы!» — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что в стране есть программы и планы по крупным и малым городам, сельским поселениям, ускоренному развитию городов и районов с населением около 80 тыс. человек. И работа эта была начата именно с Орши в Витебской области. «Здесь решено было сделать образец, пример, по которому должны развиваться такие регионы. У нас, по-моему, 11 таких городов, как Орша, и каждый имеет свою программу развития по примеру Орши», — сказал Александр Лукашенко.

«Но прошу иметь в виду, что спрос за выполнение этих программ будет очень серьезным», — предупредил белорусский лидер.

Президент обратил внимание, что обозначены все направления регионального развития, начиная от неперспективных деревень, хуторов, агрогородков, до районных и областных центров. «Мы обозначили, в каком направлении будем развиваться. И будущая пятилетка будет посвящена этой малой родине. Нам надо поднять регионы, сделать так, чтобы люди чувствовали себя в агрогородке так же, как в Минске, и желания у них было больше жить в агрогородке, нежели в Минске», — заявил Глава государства.

Президент отметил, что как в целом по стране, так и в Витебской области наблюдаются положительные подвижки в сельском хозяйстве. «Даже с вертолета видно, что в этом году вся республика другая. Но меня радует Витебщина. Начали неплохо работать, обрабатывать посевные площади, поля. И урожай неплохой, — сказал Александр Лукашенко. — Чего бы нам ни стоило, нам надо активизироваться, не глядя ни на какие выборы, убрать хлеб. Выборы закончатся, а кушать надо будет и после 9 августа. И нельзя потерять этот год. Для Витебщины он очень показательный».

Вместе с тем Президент предупредил, что уборка, особенно в Витебской области, учитывая агроклиматические особенности региона, будет непростой. «На поле, как сказал губернатор, более 1 млн 300 тыс. т хлеба. И этот хлеб надо взять и создать хотя бы 100 тыс. т резерва в Витебской области», — отметил Глава государства.

«Мы свою страну будем защищать всеми законными методами. Свою страну мы никому не отдадим», — подчеркнул Президент на встрече с активом региона.







Александр Лукашенко отметил, что порой у западных соседей и партнеров в оценке происходящего в Беларуси присутствуют двойные стандарты, особенно в период выборов. «Они уже нам начинают намекать: вы смотрите, чтобы все было демократично, чтобы на улице не было столкновений…» — заметил Президент.

В связи с этим он упомянул о подходах правоохранителей во время демонстраций «желтых жилетов» во Франции и последние народные волнения в США. «Видите, что там происходит. Там без слезоточивого газа не обходится. Покритикуйте Трампа, США за отсутствие демократии. На Россию попробуйте наехать. Побаиваются. И вот они, наверное, решили опять потренироваться на Беларуси. Не получится», — сказал Александр Лукашенко.

«Хотите наблюдать за выборами — пожалуйста, завтра приезжайте. Мы не против. Мы не прячемся. Но нам показывать пальцем, как жить, не надо. Мы знаем как жить. У себя надо разобраться. Там проблем больше всего. Но, знаете, свои проблемы хочется спрятать за ширмой соседних каких-то проблем. Надо пальцем показать на соседей и на других. Тоже не получится. Не те времена», — подчеркнул белорусский лидер.

Тем не менее Александр Лукашенко считает, что у западных партнеров есть чему поучиться, в частности развитию бизнеса, использованию новых технологий. «Этот опыт надо изучать и внедрять у себя, что мы успешно делаем», — сказал он.

«Надо создать людям условия, чтобы они сами создавали свои рабочие места, занимались своим делом. А у нас здесь непочатый край», — отметил Глава государства.

В качестве примера он привел деревообработку: «В лесу живем, а деревообработкой занимаемся, наверное, процентов на 15-20 к тому, что должно быть. Надо развивать эти направления».

По словам Президента, демография, особенно для Витебской области, но и в целом для страны, одна из важнейших проблем. «Рожаете мало. Более того, люди уезжают, население сокращается. И все решения, которые мы в последнее время принимали по Витебской области, направлены на то, чтобы заинтересовать людей работать на этой земле. Но проблему нельзя не видеть. Нам надо закрепить трудовые ресурсы здесь. Должна быть хорошая работа и более-менее нормальная заработная плата», — подчеркнул Президент.

Глава государства констатировал, что результаты работы промышленного сектора области по-прежнему находятся в прямой зависимости от условий получения российской сырой нефти и реализации продукции из нее, а также от политики в области энергетики.

«Сегодня очевидно: без новых точек роста проблемы в экономике области не решить. В этой связи перспективным видится дальнейшее развитие нефтехимической, легкой промышленности, производство композитных материалов. Станкостроение в Витебской области необходимо развивать в тесной кооперации с крупными республиканскими предприятиями», — заявил Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что в стране не будут «педалировать» расширение свободных экономических зон, ведь страна от предприятий в СЭЗ получает меньше налоговых поступлений. «Тот период, когда нам надо было кровь из носа создать рабочие места, закончился. Нам нужны рабочие места, предприятия, которые будут работать в нормальных условиях и производить на равных с другими продукцию, торговать ею», — сказал Глава государства.







Затем в Витебске Президент принял участие в торжественной церемонии открытия путепровода «Полоцкий». Путепровод был построен в конце XIX века, последний раз реконструирован в 1958 году и представляет особую важность для улично-дорожной сети Витебска. Возведенный новый путепровод представляет собой мостовое сооружение шириной 45 м и протяженностью 412 м. Благодаря слаженным мероприятиям, мобилизации строительных организаций из разных регионов страны объект возведен в максимально короткие сроки (изначально на строительство моста отводилось 49 месяцев, фактически уложились в 20 месяцев).

По материалам БЕЛТА