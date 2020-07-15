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По факту организации и участия в нарушении общественного порядка в Минске возбуждено уголовное дело
15.07.2020 16:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак отметили в Следственном комитете, речь идет о неповиновении законным требованиям сотрудников органов внутренних дел. Следователи работают в разных частях города.
В СК также рассказали, что нарушители порядка задержаны. И сегодня МВД сообщило, что в Минске во время пресечения несанкционированных массовых мероприятий пострадали 6 сотрудников ОМОН, 4 из них госпитализированы.
Информация о состоянии здоровья пострадавших, а также видеоматериалы с мест происшествия направляются в Следственный комитет для дачи правовой оценки.
Андрей Мотолько, замначальника управления Следственного комитета по г. Минску: "В настоящий момент проводятся неотложные следственные действия во взаимодействии сотрудников органов внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз. Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела, и в настоящий момент изучаются следователями".
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Как отметили в Следственном комитете, речь идет о неповиновении законным требованиям сотрудников органов внутренних дел. Следователи работают в разных частях...
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