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Прогноз погоды на 16 июля
15.07.2020 16:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по юго-западу страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Днем 16 июля по юго-западу республики местами ожидаются грозы.
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Погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по юго-западу страны скажется влияние малоактивного...
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