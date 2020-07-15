В Мозырском районе будут проводиться стрельбы - пограничники рассказали, куда лучше не ходить

Источник материала: Tut.by

В Мозырском районе в ближайшие дни будут проводиться боевые стрельбы, сообщает «Жыцце Палесся» со ссылкой на Мозырский погранотряд.

Стрельбы будут проходить 16 июля с 9.00 до 23.00 на стрельбище «Добрынь» в районе населенных пунктов: Добрынь, Роза Люксембург, Гажин, Демидов), а также 17 июля с 9.00 до 17.00 на стрельбище «Прудок» (район населенного пункта Прудок).

Во избежание несчастных случаев пограничники рекомендуют не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначенный указателями.