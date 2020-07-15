ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пластик, стекло и другое вторсырье в минских дворах больше не будут закидывать в один мусоровоз

15.07.2020 16:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вторсырье из дворовых контейнеров в Минске будут вывозить раздельно. Долгожданное нововведение стартует с сентября, об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: TUT.BY

При вывозе мусора отходы не будут смешивать

Вторсырье, которое жители собирают в специальные контейнеры во дворах, с сентября будут вывозить разные мусоровозы. Об этом рассказала директор государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

Это прописано в техническом кодексе «Правила обращения с коммунальными отходами», который вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

— Там сказано, что отходы бумаги и картона, стекла и пластика не должны смешиваться, когда их загружают в мусоровозы, что сейчас еще можно наблюдать, — отметила Наталья Гринцевич.

Но! За стекло в контейнере с пластиком — штраф

Кроме того, по документу, ужесточится и ответственность самих жильцов. Если недобросовестный человек выбросит, к примеру, стекло в контейнер с пластиком или бумагой либо вообще в бак с бытовыми отходами, то его оштрафуют (по ст. 15.63 КоАП).

Правда, факт нарушения должен быть зафиксирован с помощью фото- или видеосъемки.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вторсырье из дворовых контейнеров в Минске будут вывозить раздельно. Долгожданное нововведение стартует с сентября, об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
 
Новости дня
Новости общества
 
Бесплатный проезд в транспорте и концерты. Как в Гродно отметят День освобождения города
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика