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Пластик, стекло и другое вторсырье в минских дворах больше не будут закидывать в один мусоровоз
15.07.2020 16:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вторсырье из дворовых контейнеров в Минске будут вывозить раздельно. Долгожданное нововведение стартует с сентября, об этом сообщает агентство
При вывозе мусора отходы не будут смешивать
Вторсырье, которое жители собирают в специальные контейнеры во дворах, с сентября будут вывозить разные мусоровозы. Об этом рассказала директор государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.
Это прописано в техническом кодексе «Правила обращения с коммунальными отходами», который вступает в силу с 1 сентября 2020 года.
— Там сказано, что отходы бумаги и картона, стекла и пластика не должны смешиваться, когда их загружают в мусоровозы, что сейчас еще можно наблюдать, — отметила Наталья Гринцевич.
Но! За стекло в контейнере с пластиком — штраф
Кроме того, по документу, ужесточится и ответственность самих жильцов. Если недобросовестный человек выбросит, к примеру, стекло в контейнер с пластиком или бумагой либо вообще в бак с бытовыми отходами, то его оштрафуют (по ст. 15.63 КоАП).
Правда, факт нарушения должен быть зафиксирован с помощью фото- или видеосъемки.
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Вторсырье из дворовых контейнеров в Минске будут вывозить раздельно. Долгожданное нововведение стартует с сентября, об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
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