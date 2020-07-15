Пластик, стекло и другое вторсырье в минских дворах больше не будут закидывать в один мусоровоз

Источник материала: Tut.by

Вторсырье из дворовых контейнеров в Минске будут вывозить раздельно. Долгожданное нововведение стартует с сентября, об этом сообщает агентство «Минск-Новости» .



Фото: TUT.BY

При вывозе мусора отходы не будут смешивать

Вторсырье, которое жители собирают в специальные контейнеры во дворах, с сентября будут вывозить разные мусоровозы. Об этом рассказала директор государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

Это прописано в техническом кодексе «Правила обращения с коммунальными отходами», который вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

— Там сказано, что отходы бумаги и картона, стекла и пластика не должны смешиваться, когда их загружают в мусоровозы, что сейчас еще можно наблюдать, — отметила Наталья Гринцевич.

Но! За стекло в контейнере с пластиком — штраф

Кроме того, по документу, ужесточится и ответственность самих жильцов. Если недобросовестный человек выбросит, к примеру, стекло в контейнер с пластиком или бумагой либо вообще в бак с бытовыми отходами, то его оштрафуют (по ст. 15.63 КоАП).

Правда, факт нарушения должен быть зафиксирован с помощью фото- или видеосъемки.