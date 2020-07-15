МВД: обеспечить порядок — не право, а обязанность сотрудника милиции

Источник материала: Радзiма

МВД Беларуси дало свою оценку событиям, произошедшим в стране 14 июля. Нарушения общественного порядка были зафиксированы в нескольких населенных пунктах, задержаны более 250 человек, сообщает sb.by.

— В интернете 14 июля появились призывы к белорусам принять участие в несанкционированных акциях. Проигнорировав предупреждения правоохранительных органов о недопустимости нарушений общественного порядка, некоторые граждане, к сожалению, поддались влиянию интернет-провокаторов. Это привело к определенным негативным последствиям, — отмечает официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.

Нарушения общественного порядка вчера были зафиксированы в нескольких населенных пунктах. Задержано более 250 человек, в том числе автомобилисты и велосипедисты. Причина? Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения. Больше всего нарушений зафиксировано в Минске.

В МВД также заметили, что часть задержанных отпустили, составив административные протоколы и проведя профилактические беседы. Отдельные граждане водворены в ИВС. К слову, в Витебске обошлось без задержаний.

МВД в очередной раз призывает не поддаваться на провокации в соцсетях. В последнее время там активно размещаются сообщения и видеоролики, дискредитирующие правоохранительные органы. Обращаем внимание, что пресечение общественных беспорядков — это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел. Вмешиваться в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно.