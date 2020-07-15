«Какое сопротивление? Я помог ОМОНу загрузить велосипед». Минчанину дали 10 суток за акцию 14 июля

Источник материала: Tut.by

В суде Центрального района рассмотрели административное дело в отношении Дмитрия Холупко: 14 июля он катался на велосипеде в центре Минска. Мужчина подъехал на Октябрьскую плошадь, через минуту возле него остановился автозак и бойцы ОМОН его задержали. «Я не сопротивлялся, помог даже загрузить мой велосипед, он сейчас стоит в РУВД», — рассказал Павел. Свидетель-омоновец не помнит, ни как выглядел задержанный, ни его велосипед. Судья Юлия Густыр дала Дмитрию Холупко 10 суток ареста.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Судебное заседание проходило по видеосвязи, Дмитрий Холупко отвечал на вопросы, находясь в изоляторе на Окрестина, свидетеля из ОМОНа тоже опрашивали по видео.

Судья Юлия Густыр зачитала, что согласно протоколу об административном правонарушении вечером 14 июля Холупко принял участие в несанкционированном массовом мероприятии — шествии вдоль проспекта Независимости по пешеходной части. Вместе с другими митингующими выражал недовольство тем, что Центризбирком не зарегистрировал кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, выкрикивал «ганьба!». По материалам дела, сотрудники ОМОНа неоднократно предупреждали Холупко о нарушении закона, о том, что он будет задержан, что к нему может быть применена физическая сила. В итоге так и произошло: Павел оказался в автозаке, на котором его доставили в Центральное РУВД. Также его обвиняют в том, что при задержании он сопротивлялся: упирался, размахивал руками, хватался за форму, не хотел идти в автозак, вел себя нагло и вызывающе.

Протесты, задержания, стычки с милицией. Что происходило в городах Беларуси вечером 14 июля

Сам задержанный признает только то, что действительно был вечером на Октябрьской площади. Говорит, что катался на велосипеде по Немиге, потом проехал до площади Свободы и свернул на Октябрьскую. Он был один, ни с кем не говорил и лозунгов не выкрикивал. О том, что люди собирались на протест и что они недовольны решением ЦИК, узнал уже от задержанных, с которыми оказался в отделении милиции.

— Можно поднять видеонаблюдение, там же много камер, и будет видно, что около меня в радиусе 50 метров вообще не было людей, у дороги стояли только два сотрудника ГАИ, — пояснил Павел. — Простоял там минуту, и автозак подъехал, ко мне одному. Сотрудники в черном сказали "слезай" (с велосипеда. — Прим. TUT.BY) и потянули, я пошел, не упирался, даже помог им загрузить мой велосипед, как я мог размахивать руками? И требований я не высказывал.

По словам Дмитрия Холупко, сотрудники ОМОНа не представлялись, о том, что он нарушает, не говорили, куда везут, не отвечали.

Свидетелем по делу проходит милиционер ОМОНа Сергей Осколков. Он рассказал, что 14 июля нес службу с напарником Иваном Кудиным.

— Я работал по маршруту площадь Победы — проспект Независимости — площадь Октябрьская, — пояснил Осколкин. — Проходило несанкционированное шествие, протестовали, высказывали свое недовольство. Кричали «ганьба!» (произносит с ударением на последний слог. — Прим. TUT.BY), хлопали в ладоши, потому что не зарегистрировали кандидатов.

По словам сотрудника ОМОНа, он с коллегами «наблюдал за толпой, обращали внимание на тех, кто явно выделялся», Холупко «громче всех кричал и хлопал».

— Предупреждали ли вы о том, что гражданин совершает правонарушение? — уточнила судья.

— Затрудняюсь ответить, задержаний было много, не помню, кто и что говорил.

— Холупко передвигался пешком или на каком-то транспорте?

— Пешком.

— Холупко заявил, что передвигался на велосипеде, держал его при задержании и не мог оказывать неповиновение, когда его доставляли в транспорт.

— Я такого не помню.

Сам Дмитрий уточнил у Сергея Осколко, может быть, он его с кем-то перепутал:

— Я помог свой же велосипед поднять в ваш транспорт.

— В тот день было очень много задержаний — и с велосипедами задерживали, и без велосипедов, я не могу сейчас ничего сказать, день был насыщенный. Я вчера дал пояснения, там все записано, — пояснил милиционер.

Дмитрий Холупко попросил суд запросить видео с Октябрьской площади, чтобы устранить противоречие, однако суд отказал. В итоге велосипедист получил 10 суток ареста. Кстати, его велосипед до сих пор стоит в Центральном РУВД.