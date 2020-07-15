ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Какое сопротивление? Я помог ОМОНу загрузить велосипед». Минчанину дали 10 суток за акцию 14 июля

15.07.2020 17:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В суде Центрального района рассмотрели административное дело в отношении Дмитрия Холупко: 14 июля он катался на велосипеде в центре Минска. Мужчина подъехал на Октябрьскую плошадь, через минуту возле него остановился автозак и бойцы ОМОН его задержали. «Я не сопротивлялся, помог даже загрузить мой велосипед, он сейчас стоит в РУВД», — рассказал Павел. Свидетель-омоновец не помнит, ни как выглядел задержанный, ни его велосипед. Судья Юлия Густыр дала Дмитрию Холупко 10 суток ареста.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Судебное заседание проходило по видеосвязи, Дмитрий Холупко отвечал на вопросы, находясь в изоляторе на Окрестина, свидетеля из ОМОНа тоже опрашивали по видео.

Судья Юлия Густыр зачитала, что согласно протоколу об административном правонарушении вечером 14 июля Холупко принял участие в несанкционированном массовом мероприятии — шествии вдоль проспекта Независимости по пешеходной части. Вместе с другими митингующими выражал недовольство тем, что Центризбирком не зарегистрировал кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, выкрикивал «ганьба!». По материалам дела, сотрудники ОМОНа неоднократно предупреждали Холупко о нарушении закона, о том, что он будет задержан, что к нему может быть применена физическая сила. В итоге так и произошло: Павел оказался в автозаке, на котором его доставили в Центральное РУВД. Также его обвиняют в том, что при задержании он сопротивлялся: упирался, размахивал руками, хватался за форму, не хотел идти в автозак, вел себя нагло и вызывающе.

Протесты, задержания, стычки с милицией. Что происходило в городах Беларуси вечером 14 июля

Сам задержанный признает только то, что действительно был вечером на Октябрьской площади. Говорит, что катался на велосипеде по Немиге, потом проехал до площади Свободы и свернул на Октябрьскую. Он был один, ни с кем не говорил и лозунгов не выкрикивал. О том, что люди собирались на протест и что они недовольны решением ЦИК, узнал уже от задержанных, с которыми оказался в отделении милиции.

— Можно поднять видеонаблюдение, там же много камер, и будет видно, что около меня в радиусе 50 метров вообще не было людей, у дороги стояли только два сотрудника ГАИ, — пояснил Павел. — Простоял там минуту, и автозак подъехал, ко мне одному. Сотрудники в черном сказали "слезай" (с велосипеда. — Прим. TUT.BY) и потянули, я пошел, не упирался, даже помог им загрузить мой велосипед, как я мог размахивать руками? И требований я не высказывал.

По словам Дмитрия Холупко, сотрудники ОМОНа не представлялись, о том, что он нарушает, не говорили, куда везут, не отвечали.

Свидетелем по делу проходит милиционер ОМОНа Сергей Осколков. Он рассказал, что 14 июля нес службу с напарником Иваном Кудиным.

— Я работал по маршруту площадь Победы — проспект Независимости — площадь Октябрьская, — пояснил Осколкин. — Проходило несанкционированное шествие, протестовали, высказывали свое недовольство. Кричали «ганьба!» (произносит с ударением на последний слог. — Прим. TUT.BY), хлопали в ладоши, потому что не зарегистрировали кандидатов.

По словам сотрудника ОМОНа, он с коллегами «наблюдал за толпой, обращали внимание на тех, кто явно выделялся», Холупко «громче всех кричал и хлопал».

— Предупреждали ли вы о том, что гражданин совершает правонарушение? — уточнила судья.

— Затрудняюсь ответить, задержаний было много, не помню, кто и что говорил.

— Холупко передвигался пешком или на каком-то транспорте?

— Пешком.

— Холупко заявил, что передвигался на велосипеде, держал его при задержании и не мог оказывать неповиновение, когда его доставляли в транспорт.

— Я такого не помню.

Сам Дмитрий уточнил у Сергея Осколко, может быть, он его с кем-то перепутал:

— Я помог свой же велосипед поднять в ваш транспорт.

— В тот день было очень много задержаний — и с велосипедами задерживали, и без велосипедов, я не могу сейчас ничего сказать, день был насыщенный. Я вчера дал пояснения, там все записано, — пояснил милиционер.

Дмитрий Холупко попросил суд запросить видео с Октябрьской площади, чтобы устранить противоречие, однако суд отказал. В итоге велосипедист получил 10 суток ареста. Кстати, его велосипед до сих пор стоит в Центральном РУВД.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свидетель-омоновец не помнит, ни как выглядел задержанный, ни его велосипед.
 
Новости дня
Новости общества
 
Заготовка мёда нового сезона началась в лесхозах Могилёвской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика