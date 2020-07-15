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Заготовка мёда нового сезона началась в лесхозах Могилёвской области

15.07.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Заготовка мёда нового сезона началась в лесхозах Могилёвской области. Пасеки есть во всех лесхозах, кроме Краснопольского, в каждой около 70 ульев. На пасеке Глусского лесхоза, рассказал пчеловод Николай Фесенко, — 72 улья, в каждом живет от 50 до 70 тысяч пчел пород карпатка, бакфаст, карника и помеси двух последних.

Между прочим, чтобы получилась всего одна чайная ложка мёда, 12 пчелок трудятся всю жизнь (около 40 дней). А вообще «урожайность» мёда зависит от многих обстоятельств, в том числе от погоды. В этом году она не слишком благоприятствовала. Хоть пчелы перезимовали хорошо и начали летать за взятком еще в апреле, из-за холодного и дождливого мая они вынуждены были по несколько дней сидеть в ульях и поедать тот мёд, который уже запасли, объяснил Николай Николаевич. Например, в прошлом году мёд в Глусском лесхозе начали откатывать уже 6 июня, а в этом году только с 28 июня. Каким он будет, этот весенне-летний мёд? Процентов на 70 гречишный, ведь сейчас как раз цветет гречиха, одно из любимейших пчелами медоносных растений, но, конечно, будут вкрапления и василька, и клевера, и липы, и даже лесных ягод, например, малины или крушины. Пчелки ведь могут летать в радиусе до пяти километров, и какой цветок им приглянется — не проконтролируешь и не укажешь. А вот акациевого нектара в этом году в лесхозовском меду будет совсем мало: зацвела акация сравнительно поздно и как раз на эти дни пришелся сильный ветер, все цветки быстро пооблетали.

О. ПЕТРОВА

 
 
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Заготовка мёда нового сезона началась в лесхозах Могилёвской области. Пасеки есть во всех лесхозах, кроме Краснопольского, в каждой около 70 ульев. На пасеке...
 
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