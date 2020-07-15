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«Мы не хулиганили, не агитировали и не приставали к людям». Жена о том, как в Солигорске задержали мужа

15.07.2020 17:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ольга Кононович из Солигорска рассказала, как вчера провела вечер с мужем и детьми в центре города. Мужа в итоге задержал ОМОН.


Семья Кононович. Фото: предоставлено Ольгой Кононович

Ольга с супругом Александром и двумя детьми — двух и семи лет — в 18.30 вышли из дома и, по словам женщины, направились в пункт выдачи товаров Wildberries. Затем пошли гулять по городу и примерно в 19.00 остановились на центральной площади.

— Дети решили поиграть на детской горке, потом они предложили пойти на сцену — там всегда играют дети, бегают, запрета на это нет. Детям было весело, мы там и остались. В 19.30 внезапно подошел мужчина, не представился, он был в рубашке и брюках, без знаков отличия, бейджиков, с рацией в руке. Сказал разойтись. Мы спросили: «В связи с чем, мы здесь что-то нарушаем?» Может, нельзя на этой сцене играть или мои дети, может, мешают? Ничего не ответили. Примерно через две минуты пришли сотрудники ОМОН и двое мужчин в гражданской одежде, среди них тот, что к нам до этого подходил. Подошли к мужу и сказали, что он задержан. Он в этот момент держал семилетнего ребенка за руку. Сказали оставить ребенка и пройти с ними, не убедились, что несовершеннолетний ребенок остается в безопасности, не уточнили, где его родители, с кем оставили ребенка. Супруга провели в микроавтобус. Он не оказывал сопротивление и это зафиксировано на видео, он согласился с ними пройти. На вопросы, в связи с чем задержан, не ответили, не представлялись — ничего. Я считаю, что действия со стороны ОМОНа и людей в гражданском — неправомерные, незаконные, ущемляют наши права, — говорит Ольга.

Когда мужа забрали, она поехала в местный РОВД и написала жалобу.

— Написала все, что вам рассказала, и то, что сотрудники ОМОН оставили ребенка, не убедившись, что он в безопасности, они не знали, мама я или нет, где его законные представители?

Ольга отмечает, что когда они стояли на сцене в центре города, там не было больших групп людей. Были родители с детьми, дети бегали по сцене и играли, проезжали дети на велосипедах.

— Это лето, город, гуляли люди. Мы не хулиганили, не агитировали, не кричали, не высказывались, не были пьяны и не приставали к людям.

Муж Ольги, рассказывает она, ночь провел в РОВД. Сегодня утром, по ее словам, ей сказали, что в 12.30 его будут судить и речь якобы идет о неповиновении сотрудникам милиции. Затем говорили, что суд будет в 14.00, однако его тоже не было, в итоге суд начался в 17.00.

— Гражданин был задержан после предупреждения сотрудника милиции о необходимости покинуть площадь, — прокомментировал TUT.BY официальный представитель областного УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.

 
 
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Ольга Кононович из Солигорска рассказала, как вчера провела вечер с мужем и детьми в центре города. Мужа в итоге задержал ОМОН.
 
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