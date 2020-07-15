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«Меня их массовые мероприятия не интересуют» Слесарю при задержании разбили нос, а потом дали 12 суток
15.07.2020 18:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Центрального района рассмотрели дело минчанина Николая Николаева, которого поздно вечером 14 июля задержали на Немиге. Мужчина говорит, что шел на остановку, когда неожиданно его подняли четыре сотрудника ОМОН и бросили в автозак. «Нос разбили, кровь, но скорую даже в РУВД не вызвали, дали только салфетки, чтобы вытерся, — заявил Николай. — Меня их массовые мероприятия не интересуют, я шел на троллейбус!» За участие в шествии и неподчинении милиции судья Иван Костян выписал Николаеву 12 суток ареста.
Николай Николаев в суде рассказал, что работает слесарем, живет с пожилой матерью, у которой вторая группа по инвалидности:
— Она почти слепая, сильно село зрение, я смотрю за ней, — пояснил мужчина. — Вчера поздно вечером я на Немиге провел девушку с ребенком, посадил их на автобус, а сам развернулся, чтобы пройти на свою остановку и на троллейбусе доехать домой. На пешеходном переходе, смотрю, тащат двух людей. Я спросил: «А в чем дело?» Я же не знал, что происходит, их массовые мероприятия меня не интересуют, я никогда в них не участвую. А они мне: «Поедешь с нами». И вчетвером меня схватили и закинули в свою спецмашинку. Поломали нос, лоб разбили, просил: «Вызовите скорую», но мне даже в Центральном РУВД никто не помог, салфетки дали, кровь вытереть — и все.
Николай настаивает, что не выкрикивал лозунгов и вообще не знал об акции протеста.
— Было много народа, они скандировали, хлопали в ладоши, но я даже не обратил внимания, потому что мне это не интересно, я вообще по пробкам еле до Немиги добрался.
— Сотрудники милиции указывали, в связи с чем вы должны проследовать в служебный автомобиль? — спросил судья Иван Костян.
— Нет, просто закинули в автомобиль. Толком даже ничего не пояснили.
На уточняющий вопрос судьи, оказывал ли он неповиновение при задержании, Николаев категорически заявил:
— Нет! Ну как я могу размахивать руками или еще что, если меня четыре человека схватили, подняли, держали за руки и ноги!
Судья зачитал протокол об административном задержании, такой же, как у многих задержанных 14 июля, — участвовал в несанкционированном шествии, выражал протест с тем, что Центризбирком отказал в регистрации Цепкало и Бабарико, хлопал в ладоши и кричал «Ганьба!»
По видеосвязи допросили милиционера-водителя ОМОН Андрея Чечеткина.
— Я находился на патрулировании маршрута по проспекту Победителей, — рассказал свидетель. — Наблюдал несанкционированном массовое шествие, большая группа лиц ходила туда-сюда по Проспекту — от 20 до 70 лиц. Они были недовольны нерегистрацией Бабарико и Цепкало. Ходили, хлопали в ладоши, машины в знак солидарности им сигнализировали, когда проезжали сотрудники милиции, люди им тоже хлопали.
По поводу Николаева Чечеткин заявил, что вместе с напарником «задерживал данного гражданина вблизи пешеходного перехода».
— Он неоднократно хлопал в ладоши, — пояснил омоновец. — Мы попросили его пройти в служебный транспорт, а он стал упираться, сказал, что никуда не пойдет. Мы предупредили, что к нему будет применена физическая сила. А он кричал, чтобы ему граждане помогли, хватался за форму неоднократно. Был произведен загиб руки за спину, люди начали его отбивать, он упал, мы его подняли, доставили в автозак, он и там сопротивлялся.
— Как вы мне делали загиб руки? Вы меня вчетвером схватили! — возмутился Николаев словами свидетеля.
— Во что Николаев был одет? — уточнил судья.
— Одежда была неопрятная, от него доносился легкий запах алкоголя. В серой рубашке был, но подробнее про одежду не скажу, потому что было уже довольно темно.
— Вы ему представлялись?
— Я находился в форменном обмундировании, не представлялся из складывающей обстановки, люди агрессивно были настроены, — пояснил Андрей Чечеткин.
— Хочу спросить, как этот свидетель-водитель ОМОНа мог задерживать несколько человек в одно и то же время? - спросил Николаев, имея в виду, что Чечеткин проходит свидетелем и по делам других задержанных 14 июля. Дело в том, что задержанные, пока ждут в изоляторе онлайн-вызова на процесс, слышат, как проходят суды над другими.
— Одновременно мы не задерживали много людей, — пояснил милиционер.
— Высокий суд, я прошу вас разобраться, чтобы была справедливость, — заявил Николай Николаев.
Судья Иван Костян постановил отправить Николаева на 12 суток ареста.
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15 июля в суде Центрального района были рассмотрены дела в отношении следующих задержанных накануне вечером: Николая Николаева (12 суток ареста), Павла Кривицкого (10 суток), Дмитрия Холупко (10 суток), Антона Шумова (штраф 35 б. в), Александра Березко, Владислава Малиновского, Алексея Немковича, Дурко, Строма, Мазура, Мирончика, Теплякова.
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«Меня их массовые мероприятия не интересуют» Слесарю при задержании разбили нос, а потом дали 12 суток
Мужчина говорит, что шел на остановку, как неожиданно его подняли четыре сотрудника ОМОН и бросили в автозак.
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