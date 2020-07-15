Масштаб или масштабик?

Источник материала: Полесская правда



Как ни пытались вчера в соцсетях и мессенджерах различные активисты в очередной раз втянуть в свое протестное движение как можно больше людей, народ их массово не поддержал.

Напомним: во вторник Виктору Бабарико было отказано в регистрации в качестве кандидата в президенты ввиду несоответствия декларации о доходах и имуществе, а также участия иностранной организации в его избирательной кампании. Валерий Цепкало также не был допущен к ее следующему этапу по причине недостаточного количества признанных действительными подписей и несоответствие декларации его жены. Озвученные в режиме онлайн мотивации отказа сторонники политических протестов восприняли, как еще один повод выйти на улицы. Вот только выражения всенародной солидарности, о которой сегодня так любят говорить в интернете, не получилось: акции визуально, скорее, напоминали уличные театры единичных «актеров» с публичной демонстрацией самих себя. Что, кстати, и подтвердила информация, которую практически в режиме онлайн вчера размещали некоторые интернет-источники. В Бресте участников несанкционированных мероприятий насчитали на весь 330-тысячный город от 70 до 100, в Гомеле – вдвое меньше, а в Могилеве и вовсе два десятка человек.

Судя по фото в интернете, в «гуляниях» участвовала в основном молодежь – скорее всего, еще не доучившаяся, не работающая, не ступившая на взрослый жизненный путь, не состоявшаяся в выбранной профессии, а потому не самостоятельная, а, скорее, ведомая, а не ведущая. И в этом нет ничего удивительного: в силу юношеского максимализма и прочих возрастных причин, во все времена и эпохи, в разных странах именно молодые первыми ввязывались в подобные «заварушки», за которыми всегда стояли взрослые. Но сейчас, в Бресте – кто примкнул к их немногочисленным рядам? Де-факто – практически никто.

А ведь нынешняя президентская избирательная кампания во многом у оппонентов нынешней власти выстраивается именно на манипуляциях с цифрами. В частности, они считают, что их – 97 процентов, основная доля нынешнего белорусского гражданского общества. Однако очевидно, что названное число, повторяемое, словно шаманское заклинание, из раза в раз, не есть ни показатель истины, ни некий абсолют, а, не более чем, отображение относительности. Что красноречиво и подтвердили вчерашние акции.

Зато на одном из известных белорусских интернет-ресурсов вчера в заголовке, видимо, чтобы придать масштабности и грандиозности данным событиям, броско сообщалось, что данные акции проходят «по всей Беларуси». Но, как оказалось, участников «народных» протестов даже на тысячную долю от трех процентов не набралось. Масштаб, получается, даже на масштабик не потянул.

Глеб МАЙСКИЙ

Фото: «Виртуальный Брест»