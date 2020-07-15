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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Анатолий Исаченко сегодня посетил детскую деревню "Истоки" Комфортная инфраструктура и теплая атмосфера. Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко сегодня посетил детскую...

Комфортная инфраструктура и теплая атмосфера. Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко сегодня посетил детскую деревню "Истоки" и оценил условия для проживания в социальном поселке. В просторных двухэтажных домах родители-воспитатели растят детей, которые остались без опеки. В таких многодетных семьях воспитанники досмотрены, у каждого есть любимое хобби: вокал, музыка, спидкубинг. Об этом они сами с готовностью поведали Анатолию Исаченко.В этом году в деревне "Истоки" откроется отделение постинтернатной адаптации для детей-сирот от 15 до 23 лет. В оборудованном здании предусмотрен и кабинет психологической разгрузки.