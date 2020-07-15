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«Его впятером вынесли». Минчане рассказывают о брутальных задержаниях на Немиге возле заведений

15.07.2020 18:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

14 июля вечером на улице Немига прошли брутальные задержания людей, которые вышли на акцию протеста. Двоих парней вынесли прямо из заведения фастфуда. О тех событиях TUT.BY рассказывают очевидцы.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Марина стояла возле KFC вечером 14 июля и видела, как начались задержания внутри заведения. Говорит, люди при виде автозаков заходили в помещения, потом — выходили обратно на улицу.

— Подъехал еще один автозак и мой друг держал дверь в KFC, чтобы люди забегали. Так получилось, что забежали пару омоновцев и повалили мужчину, за него попыталась вступиться его женщина, пытался отбить его и мужчина из толпы.

Очевидец событий говорит, что мужчину в итоге утащили, омоновец закрыл дверь и держал, чтобы женщина, которая его защищала, не вышла.

Другие очевидцы задержания в тамбуре KFC рассказывают: до закрытия заведения оставался примерно час, люди начали просить администрацию что-нибудь сделать и защитить посетителей.

— Минут через пять вышла администратор и закрыла все двери. Сотрудники ресторана стояли внутри и никого не пускали. Где-то через полчаса попросили уйти гостей, потому что заведение раньше закроется (ресторан быстрого питания закрывается в 00.00, а задержание произошло в 22.58. — Прим. TUT.BY). Тогда уже никого не брали, — рассказывает очевидец.

Другой собеседник говорит, что KFC в тот вечер закрыли минут на 40 раньше. Сотрудница подходила к каждому столику извинялась и говорила, что нужно покинуть заведение.

Ян также находился в это время на Немиге, он говорит, что был одним из тех, кто забегал в заведение при виде ОМОН. За происходящим он наблюдал не с центрального входа, а со стороны балкона.

— Сначала сотрудники ОМОН просили мирно разойтись. Они зашли в KFC и прошли вдоль балкончика, а потом в какой-то момент у главного входа толпа ринулась. Я смотрю, а там, наверное, пять омоновцев берут попавшегося им паренька, поднимают, начинают его бить. В итоге его впятером просто вынесли, — рассказал Ян.

По словам парня, это был человек из толпы, который забежал вместе со всеми с улицы.

Ян говорит, что сотрудники ОМОН потом еще продолжали патрулировать этот участок.

Я спросила: «Может, вы провокаторы?». Один из них сказал: «Да, и что?»


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Еще одна очевидец событий 14 июля Екатерина рассказывает, что сначала ОМОН подходил и просто просил людей разойтись. На что слышал ответ, что метро закрыто, уехать домой нельзя. Позже, когда перекрыли проспект, омоновцев и автозаков стало больше, приехали солдаты-пограничники.

— Дальше было жестко. Возле Burger King били людей. Но я стояла далековато. Видела, что некоторые люди поднимались в пиццерию возле KFC, но администрация просила их уходить с террасы, потому что было слишком много людей — мол, официанты теряются, кого обслуживать, а кого нет.

Александра 14 июля также встретилась со знакомыми и они стояли возле KFC на Немиге. Когда ближе к 11 вечера приехал автозак, все бросились врассыпную.

Девушка рассказывает, сначала омоновцы пошли в сторону Burger King и задерживали людей там, остальным говорили: «Идите домой». Потом сотрудники пошли к KFC.

— Когда омоновцы подошли к KFC, все разбежались, я будто стояла одна на месте. Люди стали забегать в заведение, за ними — сотрудники. Я увидела человека, который лежал на полу у тамбура, его окружили человек, наверное, восемь омоновцев. Его взяли за руки и за ноги, вынесли в автозак.

Александра говорит, что она отошла к лавке на улице, где были другие люди. Подъехал еще один автозак, и забрал парня, который стоял рядом с Александрой.

— Его скрутили, он только успел сказать: «За что?».


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Девушка рассказывает, необычная ситуация была ближе к полуночи возле «МакДональдса» на Немиге. Там она встретила подозрительных парней.

— Двое молодых людей начали вести себя не очень адекватно. Они вышли на проезжую часть, на середину перекрестка, я подумала, что происходит что-то странное. Я вышла к ним, попросила не нарушать закон и правила дорожного движения. Они были в масках, странно посмотрели на меня, что-то грубое ответили. Я спросила: «Может, вы провокаторы?». Один из них сказал: «Да, и что?».

Александра говорит, когда приехал очередной автозак, эти парни исчезли. А людей снова начали «паковать».

Девушка не видела, чтобы омоновцы забирали посетителей заведений.

Что произошло в Минске 14 июля

Напомним, вечером 14 июля на улицы Минска вышли люди, недовольные итогами регистрации кандидатов в президенты. Из семи претендентов ЦИК зарегистрировал лишь пятерых. Виктор Бабарико и Валерий Цепкало удостоверения кандидатов не получили.

Люди стали выстраиваться в «цепи солидарности», но после того как проспект Независимости перекрыли в двух местах, основная их масса скопилась на участке между площадью Победы и цирком. ОМОН стал задерживать молодежь и не только, люди пытались освободить задержанных, периодически вспыхивали стычки.

По последним данным правозащитников, в Минске 14 июля задержали более 220 человек, по Беларуси — более 280. МВД сообщает о более 250 задержанных в ходе акций протеста в стране. По данным ГУВД Мингорисполокма, в Минске в акциях протеста участвовало около двух тысяч человек.

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Теги: Минск
 
 
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Во вторник вечером на улице Немига прошли брутальные задержания людей, которые вышли на акцию. Одного из задержанных вынесли прямо из заведения.
 
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