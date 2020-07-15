﻿ Платье-макси с воланами. Ошибки модниц и трендовые образы. 21.by
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Платье-макси с воланами. Ошибки модниц и трендовые образы

15.07.2020 18:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Антиобраз

К сожалению, здесь наша модель выглядит, как манекен образца 2002 года. Образ получился возрастным и антитрендовым. В современной стилистике есть негласное правило: для платья-макси никаких каблуков.

Исключение - только для красной ковровой дорожки. Но это явно не тот случай. К тому же, укороченный приталенный жакет уже несколько сезонов как откровенно устарел. Одним словом, в таком окружении платье макси носить нельзя.
 

Что в тренде?

Этим летом выбраться в отпуск на побережье многим не удастся. Видимо, отсутствие морских волн кутюрье решили компенсировать волнами на одежде. Воланы, воланы и еще раз воланы - вот девиз теплого сезона! Больше всего такой декор идет, разумеется, длинным платьям. В летящем и струящемся наряде несложно выглядеть и чувствовать себя по-королевски. В тренде воланы на рукавах, плечах, по бокам, на горловине, на груди, подоле… В общем, везде, всюду, в том числе - по всей длине платья макси.   
 

Трендовый образ №1

А в этом образе видна вся красота платья. Неудобные лакированные лодочки заменили массивными шлепанцами на плоском ходу. Их плетение поддерживает сумочка-малышка с подобным декором. У платья достаточно объемные роскошные воланы, и украшения с ними не должны никак конфликтовать. Поэтому мы выбираем тонкую многоярусную цепочку и лаконичные сережки. Их округлая форма поддерживает мягкие линии платья. Шоколадный, молочный и черный - это дорогая, роскошная триада цветов. 

Трендовый образ №2

Платье макси с воланами можно использовать и в многослойных комплектах. Но есть свои секреты. Чтобы не ущемлять права воланов, верхняя одежда должна быть еще более объемной и мягкой. В нашем случае это молочный вязаный кардиган оверсайз. Универсальные белые кеды с таким платьем-макси смотрятся свежо. Завершаем образ аксессуарами: сумка-ведро и солнечные очки карамельного оттенка. И опять у нас вкусная цветовая гармония. Все вещи в родственной гамме - сливки, карамель, шоколад. 

Модные выводы

Укороченный приталенный жакет и каблуки переводят длинное платье с воланами из трендов в антитренды.
Но стоит добавить шлепанцы на плоском ходу, сумочку с плетением, многоярусную цепочку - и перед нами модное платье  2020 года.
Поверх воланов вполне можно накинуть вязаный кардиган оверсайз! Сумка-ведро и базовые кеды отлично дополняют стильный образ на каждый день.   

 
 
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Антиобраз К сожалению, здесь наша модель выглядит, как манекен образца 2002 года. Образ получился возрастным и антитрендовым. В современной стилистике есть...
 
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