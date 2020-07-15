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Витину установили в Столбцах

15.07.2020 18:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Необычный водный транспорт в Столбцах приглашает в путешествия  в XIX столетие. Витину - торговый корабль, на котором когда-то перевозили грузы по судоходному Неману, восстановили местные мастера. Полтора столетия назад именно на берегу реки Неман размещался единственный пункт разгрузки товаров в Минской губернии. Новый объект как раз отражает историю региона. Кстати, именно витина украшает и герб Столбцов.
 
 
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Необычный водный транспорт в Столбцах приглашает в путешествия  в XIX столетие. Витину - торговый корабль, на котором когда-то перевозили грузы по судоходному...
 
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