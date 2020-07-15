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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Витину установили в Столбцах Необычный водный транспорт в Столбцах приглашает в путешествия в XIX столетие. Витину - торговый корабль, на котором когда-то перевозили грузы по судоходному...

Необычный водный транспорт в Столбцах приглашает в путешествия в XIX столетие. Витину - торговый корабль, на котором когда-то перевозили грузы по судоходному Неману, восстановили местные мастера. Полтора столетия назад именно на берегу реки Неман размещался единственный пункт разгрузки товаров в Минской губернии. Новый объект как раз отражает историю региона. Кстати, именно витина украшает и герб Столбцов.