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Витину установили в Столбцах
15.07.2020 18:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНеобычный водный транспорт в Столбцах приглашает в путешествия в XIX столетие. Витину - торговый корабль, на котором когда-то перевозили грузы по судоходному Неману, восстановили местные мастера. Полтора столетия назад именно на берегу реки Неман размещался единственный пункт разгрузки товаров в Минской губернии. Новый объект как раз отражает историю региона. Кстати, именно витина украшает и герб Столбцов.
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Необычный водный транспорт в Столбцах приглашает в путешествия в XIX столетие. Витину - торговый корабль, на котором когда-то перевозили грузы по судоходному...
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