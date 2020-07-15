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Услышать каждого. Общественные приемные "Белой Руси" активизируют работу
15.07.2020 19:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСвою работу по всей стране сегодня возобновили общественные приемные "Белой Руси". С самого утра в столице встречу с гражданами провела спикер верхней палаты парламента Наталья Качанова. Прием длился вместо намеченных 3 часов, на час больше. Со своими вопросами обратились около 30 человек. Проблемы, которые требуют решения, затрагивали самые разные сферы: это жилье, качество воды в Минске, здравоохранение, начисление пенсий. Каждый вопрос взят под личный контроль Натальи Кочановой.
Павел Степаненко, представитель Минского городского объединения ветеранов войны в Афганистане: "Нам квартиры, согласно 240 указу по льготному строительству, выделяются. Но крайне мало и крайне недостаточно. Вот мы сейчас общались с Натальей Ивановной. Она сказала, что вопрос возьмет на личный контроль. Сегодня она созвонится со всеми инстанциями, Мингорисполкомом, и, будем надеяться, что вопрос будет решен положительно. Нас очень внимательно выслушали. Видно было: она тут же сделала пометки. Нам сказали, что мы получим ответ в самое ближайшее время".
Наталья Качанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Сегодня работа проходила эффективно, плодотворно. Людей пришло очень много со своими вопросами, предложениями, пожеланиями. Это заслуживает внимания. У нас в стране действительно принят закон об обращениях граждан и все должностные лица обязаны проводить прием по личным вопросам и обязаны встречаться с людьми, слышать их проблемы и оказывать всякое содействие для их разрешения. Но хотелось бы обратить внимание на то, что это вопросы, которые касаются местных органов власти. Это действительно так, поэтому хотелось бы, чтобы людей на местах слышали".
Сегодня же с гражданами встретился заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Мицкевич. Со своими предложениями и просьбами обратились 16 человек. Обсуждались и жилищно-коммунальные вопросы, и вопросы, связанные с нарушением закона по отношению к гражданам. Всего в стране открыто 150 общественных приемных. Работать они будут по будням с 10:00 до 19:00. В субботу с 10:00 до 13:00. Обращения граждан принимаются в письменном виде, на личном приеме, по электронной почте и на горячую линию. Телефон размещен на сайте общественного объединения "Белая Русь".
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Свою работу по всей стране сегодня возобновили общественные приемные "Белой Руси". С самого утра в столице встречу с гражданами провела спикер верхней палаты...
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