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Девиз мэра города Бреста в телеграм: "Лучше Бреста нету места!"
15.07.2020 19:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Лучше Бреста нету места!". Так опубликовал свой девиз в телеграм мэр города. Александр Рогачук сегодня сообщил журналистам, что завел персональный телеграм-канал, чтобы первому в информационном поле заявлять об эксклюзивных новостях о жизни города и давать пояснения по горячим вопросам.
Будет реакция и на критические сообщения. Первый пост мэр опубликовал прямо в присутствии журналистов.
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"Лучше Бреста нету места!". Так опубликовал свой девиз в телеграм мэр города. Александр Рогачук сегодня сообщил журналистам, что завел персональный телеграм-канал,...
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