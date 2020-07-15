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Девиз мэра города Бреста в телеграм: "Лучше Бреста нету места!"

15.07.2020 19:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Лучше Бреста нету места!".  Так опубликовал свой девиз в телеграм мэр города. Александр Рогачук сегодня сообщил журналистам, что завел персональный телеграм-канал, чтобы первому в информационном поле заявлять об эксклюзивных новостях о жизни города и давать пояснения по горячим вопросам.
Будет реакция и на критические сообщения. Первый пост мэр опубликовал прямо в присутствии журналистов.

 
Теги: Брест
 
 
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"Лучше Бреста нету места!".  Так опубликовал свой девиз в телеграм мэр города. Александр Рогачук сегодня сообщил журналистам, что завел персональный телеграм-канал,...
 
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