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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В сентябре в Беларуси пройдет национальный чемпионат WorldSkills. Все о подготовке конкурсантов С 15 до 18 сентября в нашей стране пройдет национальный чемпионат WorldSkills, площадкой для проведения выбран выставочный комплекс индустриального парка "Великий...

С 15 до 18 сентября в нашей стране пройдет национальный чемпионат WorldSkills, площадкой для проведения выбран выставочный комплекс индустриального парка "Великий камень". Пойдем со мной и узнаем, как ребята готовятся к такому масштабному конкурсу.Движение WorldSkills, название которого можно перевести как "Всемирная ассоциация мастеров", существует с 1946 года, объединяет 69 стран и ставит своей целью повышение статуса профессионального образования во всем мире. Конкурс WorldSkills - это соревнование по профессиональному мастерству для молодых людей в возрасте до 22 лет по 47 компетенциям.Работы оцениваются по особым критериям и требуют особой усидчивости и внимательности.К слову, в этом году получились и новые профили для частников, например, "ювелирное дело" и "технологии промышленного дизайна". А прямо сейчас отправляемся в Минский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности и бытового обслуживания.На площадку республиканского конкурса, который состоится в сентябре, ребята придут в статусе победителей в своем регионе, а до этого были лучшими в своем учреждении образования. К слову, региональные отборочные этапы завершились еще в феврале. В течение года участники сборной команды под руководством преподавателей, мастеров производственного обучения проходили подготовку на базе учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, а также стажировки в организациях и на предприятиях нашей страны.Желаем ребятам успехов в подготовке к масштабному конкурсу и болеем всей страной!