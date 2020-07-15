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В сентябре в Беларуси пройдет национальный чемпионат WorldSkills. Все о подготовке конкурсантов
15.07.2020 20:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС 15 до 18 сентября в нашей стране пройдет национальный чемпионат WorldSkills, площадкой для проведения выбран выставочный комплекс индустриального парка "Великий камень". Пойдем со мной и узнаем, как ребята готовятся к такому масштабному конкурсу.
Движение WorldSkills, название которого можно перевести как "Всемирная ассоциация мастеров", существует с 1946 года, объединяет 69 стран и ставит своей целью повышение статуса профессионального образования во всем мире. Конкурс WorldSkills - это соревнование по профессиональному мастерству для молодых людей в возрасте до 22 лет по 47 компетенциям.
Илона Чак, директор УО "Минский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности и бытового обслуживания населения": "В этом году мы решили попробовать новую компетенцию - прикладная эстетика. Для нас она очень интересна. Сюда входят визаж, мастер по маникюру и мастер по педикюру".
Работы оцениваются по особым критериям и требуют особой усидчивости и внимательности.
Оксана Свиркова, мастер производственного обучения: "Это техника выполнения, скорость выполнения, соблюдение всех санитарных требований, чистота на рабочем месте".
К слову, в этом году получились и новые профили для частников, например, "ювелирное дело" и "технологии промышленного дизайна". А прямо сейчас отправляемся в Минский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности и бытового обслуживания.
Игорь Вдовенко, директор по производственному обучению: "Больший упор делаем на производственное обучение, практическую часть. Конечно, конкурс требует теоретической подготовки, но основные элементы - это выполнение работ на площадке, то, что выполняется руками".
На площадку республиканского конкурса, который состоится в сентябре, ребята придут в статусе победителей в своем регионе, а до этого были лучшими в своем учреждении образования. К слову, региональные отборочные этапы завершились еще в феврале. В течение года участники сборной команды под руководством преподавателей, мастеров производственного обучения проходили подготовку на базе учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, а также стажировки в организациях и на предприятиях нашей страны.
Желаем ребятам успехов в подготовке к масштабному конкурсу и болеем всей страной!
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С 15 до 18 сентября в нашей стране пройдет национальный чемпионат WorldSkills, площадкой для проведения выбран выставочный комплекс индустриального парка "Великий...
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