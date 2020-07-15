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По рекомендации милиции закрыты три станции метро
15.07.2020 19:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске на вход и выход закрыты три станции метро. Сделано это по рекомендации ГУВД Мингорисполкома,
«С целью исключения переполнения платформ и вестибюлей станции метро „Октябрьская“, „Купаловская“ и „Площадь Победы“ по рекомендации ГУВД 15 июля с 19.05 закрыты на вход и выход», — сказано в сообщении подземки.
Поезда следуют без остановки на данных станциях. Метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
15 июля полдня у здания ЦИК люди стояли в очереди: граждане хотели подать жалобы на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост. Незадолго до закрытия ЦИК милиция стала предупреждать граждан, чтобы они расходились. После 19 часов
Напомним, 14 июля вечером также
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«С целью исключения переполнения платформ и вестибюлей, станции метро "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы", по рекомендации ГУВД, 15 июля с 19.05 закрыты на...
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