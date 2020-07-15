По рекомендации милиции закрыты три станции метро

Источник материала: Tut.by

В Минске на вход и выход закрыты три станции метро. Сделано это по рекомендации ГУВД Мингорисполкома, сообщили в столичном метрополитене.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

«С целью исключения переполнения платформ и вестибюлей станции метро „Октябрьская“, „Купаловская“ и „Площадь Победы“ по рекомендации ГУВД 15 июля с 19.05 закрыты на вход и выход», — сказано в сообщении подземки.

Поезда следуют без остановки на данных станциях. Метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.

15 июля полдня у здания ЦИК люди стояли в очереди: граждане хотели подать жалобы на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост. Незадолго до закрытия ЦИК милиция стала предупреждать граждан, чтобы они расходились. После 19 часов начались задержания .

Напомним, 14 июля вечером также закрывали несколько станций метро.