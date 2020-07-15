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По рекомендации милиции закрыты три станции метро

15.07.2020 19:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на вход и выход закрыты три станции метро. Сделано это по рекомендации ГУВД Мингорисполкома, сообщили в столичном метрополитене.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

«С целью исключения переполнения платформ и вестибюлей станции метро „Октябрьская“, „Купаловская“ и „Площадь Победы“ по рекомендации ГУВД 15 июля с 19.05 закрыты на вход и выход», — сказано в сообщении подземки.

Поезда следуют без остановки на данных станциях. Метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.

15 июля полдня у здания ЦИК люди стояли в очереди: граждане хотели подать жалобы на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост. Незадолго до закрытия ЦИК милиция стала предупреждать граждан, чтобы они расходились. После 19 часов начались задержания.

Напомним, 14 июля вечером также закрывали несколько станций метро.

 
Теги: Минск
 
 
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«С целью исключения переполнения платформ и вестибюлей, станции метро "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы", по рекомендации ГУВД, 15 июля с 19.05 закрыты на...
 
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