Фото дня: Мэр Минска у площади Независимости, где полдня стояли очереди в ЦИК

Источник материала: Tut.by

15 июля в Минске после завершения работы ЦИК, куда люди подавали жалобы на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост. После завершения работы ЦИК начались задержания . В центре Минска около 20.00 был замечен и градоначальник Анатолий Сивак.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В начале июня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил Сиваку, что ждет от нет и от правоохранителей полного порядка в Минске. Тогда же мэр высказывал мнение , что из-за людей, настроенных на обострение ситуации, сбор подписей во время предвыборной кампании может превратиться в массовое мероприятие, а Лукашенко заявил , что для сбора подписей организована «малая и большая карусель».