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Фото дня: Мэр Минска у площади Независимости, где полдня стояли очереди в ЦИК

15.07.2020 20:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 июля в Минске после завершения работы ЦИК, куда люди подавали жалобы на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост. После завершения работы ЦИК начались задержания. В центре Минска около 20.00 был замечен и градоначальник Анатолий Сивак.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В начале июня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил Сиваку, что ждет от нет и от правоохранителей полного порядка в Минске. Тогда же мэр высказывал мнение, что из-за людей, настроенных на обострение ситуации, сбор подписей во время предвыборной кампании может превратиться в массовое мероприятие, а Лукашенко заявил, что для сбора подписей организована «малая и большая карусель».

 
Теги: Минск
 
 
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В центре Минска около 20.00 был замечен и градоначальник Анатолий Сивак.
 
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