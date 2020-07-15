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Фото дня: Мэр Минска у площади Независимости, где полдня стояли очереди в ЦИК
15.07.2020 20:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
15 июля в Минске после завершения работы ЦИК, куда люди подавали жалобы на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост. После завершения работы ЦИК начались
В начале июня президент Беларуси Александр Лукашенко
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В центре Минска около 20.00 был замечен и градоначальник Анатолий Сивак.
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