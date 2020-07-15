Как выглядит мост в Витебске, который построили за 1,5 года, а президент назвал чудом

Источник материала: Tut.by

Обновленный после реконструкции Полоцкий путепровод в Витебске 15 июля презентовали дважды: сначала для президента, потом — для горожан. Александр Лукашенко торжественно перерезал красную ленточку на мосту днем, сообщает пресс-служба главы государства. На церемонии также присутствовали строители и чиновники. А вечером по мосту в праздничной обстановке пустили транспорт — и это уже смогли увидеть сотни витеблян.

Напомним, Полоцкий путепровод прокуратура признала аварийным . Его закрыли на реконструкцию 15 ноября 2018 года.

Фактически от старого Полоцкого путепровода осталось лишь название. Строители возвели считай новый объект. Они трудились даже ночью и справились не за 4 года, как изначально планировалось, а чуть больше чем за полтора.





Президент: «Это важнейшая дорога, и мы ее сделали»

Александр Лукашенко назвал обновленный мост «чудо-сооружением»:

— Самые тяжелые времена скитания по мукам в Витебске закончены. Я представляю, какая была беда в городе, когда этого путепровода не было, а был старый. Но какая была проблема и беда, когда этот старый путепровод закрыли на полтора года, может, чуть больше, и начали строительство этой развязки. Согласитесь, что без этого чудо-сооружения Витебск существовать не мог. И дальше было бы хуже и хуже.





Президент поблагодарил строителей за работу: «Благодаря вам обновление Полоцкого путепровода завершено на несколько месяцев быстрее. Очень важно, что мы этот вид сдаем к нашему „Славянскому базару“: приедут гости и увидят современный красивый город. Получилась очень современная удобная развязка. Это памятник на века, который мы оставляем нашему славянскому городу. Это важнейшая дорога, и мы ее сделали».





Президент отметил, что строителям часто приходится работать в тяжелых условиях: и в заморозки, и под дождем.

— Хорошо, что мы сохранили наши коллективы мостостроевцев, далеко не каждая страна может построить мост. Мы это умеем делать. Но, чтобы не потерять этих людей, они должны получать достойную заработную плату, — добавил глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что говорит об этом не потому, что в стране проходят президентские выборы: «Если не работать, то и зарплаты нет. Вот и все выборы. Но если есть работа, если за полтора года создаются такие „памятники“ (реконструкция путепровода. — Прим.), это дорогого стоит».









Лукашенко пообещал , что вокруг Витебска в ближайшие 5 лет достроят кольцевую дорогу. На работы на участке протяженностью 10 км нужно 120 млн рублей.

— Это надо делать. Я считаю, что все города надо обходить, не только большие, но и малые, — сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что «нужно подумать, как профинансировать этот участок: «Но проекта еще нет. Сделаете проект — я подставлю плечо. Денег на это мы одолжим, однозначно. Вокруг всех городов (в Могилеве тоже маленький участок остался) мы сделали эти обходы, надо, чтобы и вокруг главного славянского города был этот обход. То, что в этой пятилетке сделаем, я вам обещаю. И даже если президентом не буду, деньги найдем».





Губернатор: «На реконструкции моста сэкономили, и эти деньги пойдут на ремонт улицы Гагарина»

Вечером, когда мост открывали уже во второй раз — для горожан, с него символически уехала строительная техника: самосвалы, грузовики, экскаваторы, тракторы. И по путепроводу впервые за последние 1,5 года поехали трамваи, троллейбусы, автобусы, машины, мотоциклы.





На праздничном пуске транспорта присутствовали губернатор Николай Шерстнев и мэр Вадим Зарянкин.

Николай Шерстнев вспомнил, как в декабре 2018-го, перед самым Новым годом, пообещал горожанам построить мост не за 4 года, а за 1,5.

— По ходу работ возникло много сложностей. Железнодорожные службы потребовали поднять мост в высоту на 1,5 метра: в перспективе под ним пойдут электрички. А это значило: надо насыпать 1,5 метра грунта. Пришлось снести несколько лишних домов, предоставить жильцам квартиры. То есть это была действительно сложная стройка, с рядом проблем. В начале строительства у нас не было денег. Мы подготовили документы, вышли на главу страны. И резолюция президента на письме: «Думайте о людях». И никаких задержек по финансированию не было. Стройка шла. Строители строили, можно сказать, и днем, и ночью. И вот результат! Сегодня не только скептики, но и адекватные люди, профессионалы, не могут поверить, что такая огромнейшая стройка завершена за 1,5 года.









По словам Шерстнева, проект реконструкции потянул на 115 млн рублей. Средства выделил Банк развития. Однако работы обошлись в 89 млн рублей. Сэкономленные средства власти планируют пустить на ремонт улицы Гагарина в Витебске.

— Мы сэкономили 25 млн рублей, — рассказал горожанам губернатор. — И мы попросили президента поддержать нашу просьбу: чтобы эти деньги банк оставил нам — вложить в ремонт улицы Гагарина. Потому что она у нас просто никакая. И мы взяли на себя обязательство в течение года — к следующему «Славянскому базару», привести улицу Гагарина в порядок.





Глава области поздравил горожан с открытием движения по мосту:

— А тот, кто страдал эти полтора года, кто каждый день ездил на работу окружными дорогами, вашим злопыханию и проблемам пришел конец.

Мэр: «Это дорогой, своевременный и долговечный подарок городу»

Витебский мэр Вадим Зарянкин назвал обновленный мост через железную дорогу «дорогим, своевременным и долговечным подарком городу»:

— Это современнейшее, построенное на высочайшем мировом уровне инженерное сооружение. И кроме того, у него эстетически прекрасный вид.





Если раньше на мосту было две полосы, то сейчас — четыре. Посередине идут трамвайные пути. Они отгорожены от полос для другого транспорта и сделаны по современной технологии — вагон едет без шума.

Для пешеходов сделали довольно широкие и удобные тротуары. К автовокзалу ведет новая развязка.





По краям моста установлены гранитные тумбы с гербом Витебска, а ограждения украшают фрагменты с вышиванкой. Национальный орнамент и патриотичные надписи нанесли на жилые дома рядом с путепроводом.

Подсветка моста состоит из более 700 светильников. Для пассажиров поставили довольно удобные и стильные остановки. Возле моста посадили клумбы, озеленили и облагородили территорию.





Под транспортной развязкой — много места. И его планируют отвести под стоянки. Это разгрузит площадки возле двух вокзалов и Полоцкого рынка.

Полоцкий путепровод построили в 1910 годах, восстановили в 1958-м. Тогда он был длиной 85 метров, шириной — 16 метров, высотой 6,1 метра. Мост после реконструкции стал длиннее (412 метров), шире (45 метров) и выше (7,6 метра).

На строительство развязки ушло 4,5 тысячи тонн стали, 15 тысяч тонн цемента, 32 тысячи кубометров бетона и железобетонных конструкций, посчитал телеканал «Витебск».





Путепровод — важный объект в транспортной инфраструктуре Витебска. Он расположен в месте слияния улиц Космонавтов, Титова и Ленинградской и соединяет не только разные районы города, но и является продолжением республиканских дорог, ведущих на Полоцк и дальше в Россию и Латвию.

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