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В Витебске пустили движение по путепроводу "Полоцкий"
16.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГде как не в Витебске сегодня было логичным продолжить разговор о развитии дорожной сети в стране. Спустя полтора года после реконструкции сегодня там пустили движение по путепроводу "Полоцкий". Это одна из самых крупных дорожных развязок в Витебске соединяет две части города, а также является продолжением республиканских дорог, ведущих в Полоцк и дальше в Россию и Латвию. Для жителей это был жизненно важный вопрос. Конечно, эти полтора года им пришлось изрядно помучаться. Но, чтобы неудобства не растянулись, строители работали чуть ли не круглые сутки. Работы велись и ночью, и в выходные. Движение теперь четырехполосное, ходят даже трамваи. Тест-драйв на одном из них новой транспортной артерии устроил Президент. И, конечно, по традиции, Глава государства пообщался со строителями и местными жителями. Мостостроевцев Президент обнадежил - работы у них впереди будет хоть отбавляй. Ведь улучшение дорожной инфраструктуры в стране станет приоритетом.
Все подробности в репортаже Илоны Красутской. Сейчас Витебск живет "Славянским базаром". Уже почти три десятилетия мосты дружбы и славянского единства объединяют многие народы. Впрочем, мост реальный последние пару лет городу был ох как необходим. Наконец, приехать на тот же праздник или просто двигаться по городу теперь можно с максимальным комфортом. Это на словах все красиво и легко. Но любая "стройка века" - это всегда не очень простая история.
Как начиналась реконструкция полоцкого путепровода в Витебске
Ноябрь 2018-го. Путепровод "Полоцкий" - центральная транзитная артерия города закрывается. Транспорт пускают в объезд. Для многих путь из дома на работу стал настоящим квестом. Но решение - вынужденное. Построенный более ста лет назад мост больше не в силах выдерживать нагрузку. А движение здесь всегда было интенсивным: рядом рынок, железнодорожный и автовокзал. Изначально думали, что стройка затянется года на четыре. В итоге строители уложились за 20 месяцев. В ускоренном темпе работали уже с момента демонтажа. Сложность в том, что под путепроводом - железнодорожные пути. За сутки проходят десятки пассажирских и товарных поездов. Разбирать старую конструкцию приходилось в технологических окнах. Потому и получилось вдвое быстрее, чем планировали. Работы по возведению нового путепровода велись сразу с двух сторон - строители шли навстречу друг другу.
Многоуровневые развязки, безопасные тротуары и бесшумные трамваи
Что ж, теперь пора посмотреть на красоту! Многоуровневые развязки, безопасные тротуары, светодиодная подсветка и иллюминация. Ограждение украшает орнамент, на тумбах - герб Витебска. Из прежнего - только название - путепровод "Полоцкий". На строительство важного для областного центра объекта ушло 4,5 тыс. тонн стали, 15 тыс. тонн цемента и 32 тыс. кубометров бетона. Не нужно лишний раз рассказывать, что все сделано по последним трендам в строительстве. Даже трамваи будут ходить без лишнего шума.
Длина обновленного полоцкого путепровода более 400 м
Длина нового путепровода - более 400 метров. Ширина - 45. Среди новшеств: прямо под мостом стоянка для автомобилей на 300 мест. Удобно. Ведь рядом много торговых объектов. Преобразилась и прилегающая территория: газоны, цветочные клумбы. По-новому заиграли соседние дома, здание автовокзала, магазины.
Президент приехал на открытие полоцкого путепровода на трамвае
Президент в эти дни с командировкой в Витебске, было прогнозируемо, конечно, приедет посмотреть на результат! Это уже второе похожее мероприятие в графике за неделю. Такую же красную ленточку Глава государства перерезал буквально на днях в Славгороде. Там мост через Сож соединил целый район. Настал черед для радости и жителей Витебска.
За 3 года в Беларуси построят 18 новых мостов
Открывая мост в Славгороде на днях Президент четко дал понять: работы у мостовиков в предстоящее время будет хоть отбавляй. За три года в стране откроют еще 18. А учитывая, как энергично строят наши специалисты, - все последние стройки с огромным опережением - нет сомнений - сроки им посильны. За обновление мостов, как и дорог в областных центрах и трасс из Минска на пути к ним в последние годы взялись конкретно. Словом, даже в нынешних условиях Беларусь не только не закрывала границы, наоборот, делает все, чтобы повышать транзитную привлекательность, ведь это живые деньги! Берем для примера даже последние полтора года. Что сделано? Знаменитый мост через Припять. Возможно, кто-то забыл, но после этой многострадальной истории для жителей края в стране по поручению Президента проверили все мосты в стране. В итоге создали целую программу по реконструкции.
Итог реконструкции автомобильной дороги М6 Минск - Гродно
Еще одна знаковая стройка. Реконструкция трассы М6. В итоге получился новый, альтернативный коридор восток-запад. До Варшавы через Гродно даже быстрее, чем через Брест. А какой красавец брестский Западный обход - самая большая развязка в стране! Грандиозный путепровод соединил несколько международных магистралей, разгрузил город от пробок, сделал его чище и удобнее.
Президент о строительстве кольцевой вокруг Витебска: это надо делать, деньги мы найдем
Завершить строительство кольцевой - уже Северо-западного обхода нужно и вокруг Витебска. Тогда окончательно уйдет транзит с его улиц, да и в целом удастся перераспределить внутригородские потоки - однозначный плюс для экологии. Предстоит построить дорогу протяженностью 10 км, нужны 120 млн рублей. Президент обнадежил - деньги будут.
Развитие дорожной инфраструктуры в Беларуси
Вообще Минтранс сейчас разрабатывает госпрограмму "Дороги Беларуси" на ближайшие пять лет. Главное - развитие основных транзитных маршрутов. Ну и следом подтянут дороги местного значения. Зарекомендовавшее себя правило все то же: строить и проектировать без излишеств. С экономией сработали. Например, на трассе из столицы в Гродно, да и сейчас при строительстве путепровода в Витебске - 25 миллионов рублей остались городу.
В Витебске появятся новая магистраль и школаКстати, жители Витебска вскоре ждут открытия еще одного важного транспортного объекта - современная магистраль должна связать проспект Строителей и густонаселенный микрорайон Билево. Благодаря новой дороге добираться с окраины в центр станет намного удобнее. Еще одним подарком для жителей молодого района станет открытие новой школы. Здесь готовы принять более тысячи учеников. Два бассейна, тренажерные залы, просторные кабинеты, мультимедийная начинка - школа станет одной из самых современных в северном регионе страны. Так что, глядя по сторонам на все преображения, тут не только коренные жители, - любой приезжий будет горд сказать: "Этот город на высоте!".
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Где как не в Витебске сегодня было логичным продолжить разговор о развитии дорожной сети в стране. Спустя полтора года после реконструкции сегодня там пустили...
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