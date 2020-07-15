Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Федерации профсоюзов Беларуси определились с поддержкой кандидата на президентских выборах Решение принято сегодня на большом профсоюзном форуме, участниками которого стали около 400 человек - это профсоюзные активисты, представители всех отраслей...

Решение принято сегодня на большом профсоюзном форуме, участниками которого стали около 400 человек - это профсоюзные активисты, представители всех отраслей экономики со всех регионов страны. Как отметил председатель профсоюзной организации Михаил Орда, сегодня все важные государственные решения учитывают интересы простого белоруса и направлены в первую очередь на то, чтобы у каждого из нас была возможность достойно жить и развиваться.Отметим, сегодня в Федерации профсоюзов Беларуси состоят более 4 миллионов человек.