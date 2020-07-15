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В Федерации профсоюзов Беларуси определились с поддержкой кандидата на президентских выборах
15.07.2020 22:13 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРешение принято сегодня на большом профсоюзном форуме, участниками которого стали около 400 человек - это профсоюзные активисты, представители всех отраслей экономики со всех регионов страны. Как отметил председатель профсоюзной организации Михаил Орда, сегодня все важные государственные решения учитывают интересы простого белоруса и направлены в первую очередь на то, чтобы у каждого из нас была возможность достойно жить и развиваться.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: "Мы, организация трудящихся, сегодня приняли заявление в поддержку на выборах Александра Григорьевича Лукашенко. Это наше общее решение и мы уверены, что сохранить и развивать дальше нашу страну мы можем с нашим Президентом. Мы сегодня живем, работаем и растим детей в мирной стране, в безопасной стране и в независимой стране. И мы сегодня призываем всех граждан нашей страны сделать правильный и взвешенный выбор в пользу человека, который всей душой переживает за будущее нашей страны и всегда во всех ситуациях отстаивает интересы Республики Беларусь и белорусского народа".
Отметим, сегодня в Федерации профсоюзов Беларуси состоят более 4 миллионов человек.
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Решение принято сегодня на большом профсоюзном форуме, участниками которого стали около 400 человек - это профсоюзные активисты, представители всех отраслей...
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