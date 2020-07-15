«Демонстративно хлопали в ладоши». Задержанные в Новой Боровой получили штрафы - до 50 базовых

Источник материала: Tut.by

15 июля Минский районный суд рассмотрел пять административных дел в отношении тех, кого накануне вечером задержали в микрорайоне Новая Боровая. Среди задержанных оказались менеджер коммерческого банка и программист. Тому, кто признал правонарушение полностью, дали штраф в 40 базовых величин, тому, кто отрицал участие в несанкционированном мероприятии, — 50 базовых.



Иллюстративный снимок. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Задержания в микрорайоне Новая Боровая (по факту — в деревне Копище Минского района) произошли вечером 14 июля. Всего были задержаны пять человек. Ночь они провели в РУВД, рассмотрение административных дел началось в 14.00 15 июля.

Всего в суде рассматривали пять дел, TUT.BY удалось попасть лишь на два из них.

Протоколы об административном правонарушении для каждого звучали одинаково. В 21.30 граждане, находясь вблизи дома № 1 по улице Микояна, нарушили закон о массовых мероприятиях, «что выразилось в принятии активного участия в составе группы граждан в шествии, пикетировании без соответствующего разрешения Минского райисполкома с целью публичного выражения своего негативного отношения к проведению выборов президента Республики Беларусь». Также, как указано в протоколах, они оказали неповиновение сотрудникам ОМОНа, упирались, пытались убежать.

Судебное заседание проходило по видеосвязи. Михаил Кубарев — менеджер в одном из коммерческих банков — в этот момент находился в ИВС. Согласно протоколам, которые озвучил судья Жечко, он совершил два правонарушения: нарушил порядок организации или проведения массовых мероприятий, а также не повиновался законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

Со всеми правонарушениями Михаил Кубарев согласился полностью — даже не пришлось вызывать свидетелей из числа ОМОНа и участковых, которые дожидались вызова в коридоре. Рассмотрение дела заняло около восьми минут. В результате суд назначил штраф в размере 40 базовых величин (1080 рублей).

Задержания в Новой Боровой. Видео: TUT.BY. Политика

Алексей Бурак, которого задержали в Новой Боровой вечером 14 июля, работает программистом. На него составили аналогичные протоколы по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях — по ч. 1 ст. 23.34 и ст. 23.4. Ни с участием в несанкционированном мероприятии, ни с тем, что он не повиновался ОМОНу, упирался и пытался убежать, молодой человек не согласился.

По словам Алексея Бурака, вечером 14 июля он решил покататься на велосипеде и специально уехал подальше от центра, «чтобы не было никаких проблем». Днем он смотрел трансляцию заседания ЦИК, на котором стало известно, что Виктора Бабарико и Валерия Цепкало не зарегистрировали в качестве кандидатов в президенты. Поэтому предположил, что в центре может быть неспокойно, и решил «держаться подальше».

Алексей рассказал, что во время, когда он объезжал поток людей, «как раз подъехали машины». По словам Алексея, люди, которые его задерживали, не представились и не объяснили причину задержания. Никаких опознавательных знаков на форме сотрудников он не увидел, так как его схватили со спины, стащили с велосипеда и поместили в спецтранспорт. Где сейчас находится его велосипед, он не знает.

Свидетелями указанных в протоколах правонарушений выступили сотрудник ОМОНа, а также участковые милиционеры Боровлянского сельского совета.

Сотрудник ОМОНа УВД Миноблисполкома Эдуард Агеев вместе с напарником участвовал в задержании. Он сообщил, что «данный гражданин участвовал в несанкционированном массовом мероприятии, шел с большим количеством людей, которые кричали, свистели, махали руками, хлопали».

— Где это произошло? — уточнил судья.

— В рапорте указана улица, — ответил свидетель Агеев.

По словам сотрудника ОМОНа, в толпе было человек 60−70, транспарантов, растяжек или флагов у них не было.

— Их предупреждали сотрудники [милиции] по громкоговорителю прекратить свои противоправные действия. Также мы вышли из машины и предупреждали прекратить свои противоправные действия. Они отказались их прекратить. После чего они были задержаны за незаконное массовое мероприятие.

Защитник Алексея Бурака поинтересовалась, как сотрудник ОМОНа определил, что это несанкционированное массовое мероприятие.

— Большая толпа людей, непонятно, что эти люди хотят сделать. Рядом тоже ходят дети, простые граждане. Они вместе все кричат, хлопают и махают руками активно.

По словам сотрудника ОМОНа Агеева, задержанный Алексей Бурлак «свистел, кричал и хлопал» — так и было определено, что он участвует в несанкционированном мероприятии. Что он выкрикивал, сотрудник ОМОНа не помнит.



Иллюстративный снимок. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Еще одним свидетелем по делу выступил участковый милиционер Боровлянского сельского совета Дмитрий Смык. По его словам, он заметил Алексея Бурака в большом скоплении людей, когда ходил с громкоговорителем и предупреждал о том, чтобы они разошлись, однако самого момента задержания не видел.

— Что конкретно делал данный гражданин? — спросил судья.

— Данный гражданин просто ходил по улице вместе с остальными гражданами, — пояснил свидетель.

— По каким признакам вы определили, что это несанкционированное массовое мероприятие? — уточнила адвокат Екатерина Петрович.

— Собралось большое количество людей, которые ходили. Во-первых, данное мероприятие не запланировано и ничем не подтверждено. Понимаете, если ходят 60−80 человек в одной точке, это считается как? Просто люди прогуливаются? Или собрались для чего-то?

— То есть вы определили по количеству людей, которые находились в одном месте, правильно?

— Правильно.

— Другие какие-то признаки, свидетельствующие, что это какое-то спланированное мероприятие, были? Помимо количества людей, — продолжила адвокат.

— Люди изначально пытались спокойно… А потом люди начали двигаться. В дальнейшем можно было не предвидеть, что данная толпа может сделать, — пояснил участковый милиционер.

Еще один свидетель по делу — участковый инспектор Александр Солопонов — рассказал, что 14 июля недалеко от улицы Микояна собралось более 80 человек. Среди них после 21 часа он заметил Алексея Бурака с велосипедом.

— На звуковые сигналы автомобилей люди начинали демонстративно толпой хлопать, махать водителю, выкрикивать лозунги, но что именно, конкретно, я вам сейчас не скажу.

Задержание Алексея Бурака Алексей Солопонов «видел частично».

— Подъехали сотрудники ОМОНа. Толпа, видимо, испугалась, начала разбегаться, при этом некоторые граждане забегали за свои ограждения и закрывались в подъездах. Некоторые не успевали скрыться. К ним подходили сотрудники ОМОНа, представлялись и разъясняли ответственность, что они действительно находятся на несанкционированном мероприятии, и после этого задерживались.

Момента задержания, а следовательно, и неповиновения сотрудникам ОМОНа свидетель не видел.



Иллюстративный снимок. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Новую Боровую участковый инспектор приехал около 20 часов. До начала задержаний, по его словам, он два с половиной часа предупреждал граждан об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии (в протоколе временем задержания указано 21.30). Он объяснил, что «шествие было единым, такого, чтобы просто кто-то шел и спрашивал, что здесь происходит, не было».

Согласно рапорту заместителя начальника Боровлянского райотдела милиции, который зачитал судья Жечко, 14 июля в 19.40 на мобильный телефон поступило анонимное сообщение от жителей деревни Копище о том, что в районе Новой Боровой собираются граждане для участия в массовом мероприятии. Жители в количестве 40−60 человек стали выстраиваться в цепочку на расстоянии 1−1,5 метра и хлопать в ладоши проезжающим мимо автомобилям. Наряды милиции предупредили, что данная акция незаконна. После чего жители микрорайона собрались на другой улице.

В качестве вещественного доказательства были приобщены две видеозаписи. На одной из них видно, как сотрудники милиции подходят к тем, кто стоит на краю тротуара. Алексея Бурака ни на одной из записей замечено не было.

В результате судья Жечко пришел к выводу о виновности Алексея Бурака в совершении двух правонарушений.

— Единственное, суд считает необходимым исключить указанное в протоколе по статье 23.4 КоАП обстоятельство, а именно то, что он при совершении правонарушения (оказание неповиновения) упирался и пытался убежать, поскольку данное обстоятельство не нашло своего подтверждения в судебном разбирательстве.

Как итог — административное взыскание в виде штрафа в 50 базовых величин (1350 рублей).

Чуть ранее, в 14 часов, рассматривались административные дела еще трех жителей Новой Боровой. Как минимум двое из них получили штраф в размере 50 базовых величин каждый.