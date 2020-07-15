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День электротранспорта прошел в индустриальном парке "Великий камень"

15.07.2020 22:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В городе с технологиями будущего показывали машины сегодняшнего и завтрашнего дня. Авто на батареях - это и снижение вредных выбросов в атмосферу, и оздоровление городской среды, а также повышение безопасности на дорогах. Поэтому развитие данного сегмента - важный приоритет для Беларуси. Курс на экологию поддерживается и популизируется на самом высоком уровне. И здесь уже сделано немало. Беларусь уже собирает электробусы, причем, модельный ряд расширяется, подключаются новые предприятия. Есть и образцы легковых авто, на них изучают спрос, а также активно ведется работа по созданию своего аккумулятора и электродвигателя. Новый литовский резидент парка, который пришел месяц назад, будет выпускать и электросамокаты, которые сегодня так популярны в городах. Разработчики делились планами и рассказывали о преимуществах своих машин, среди них и беспилотники. Они уже работают в карьерах. И не только. Справляются и с безопасной доставкой пассажиров. Именно такой скоро будет курсировать в "Великом камне".

Новинки экотранспорта оценила наш корреспондент Светлана Лукьянюк. 


Сегодня "Великий камень" - настоящий экогород


Такого количества машин на батареях здесь, на Пекинском проспекте, еще не было. Это и разработки белорусских электробусов, зарубежные электрокары и даже электросамокаты. Чистый транспорт для технокластера, который стартовал как раз с резидента, выпускающего суперконденсаторы для наших, которые курсируют сейчас по улицам столицы.


Конкуренция для развития 


То, что их будет больше, уже сегодня понятно. Параллельно с Белкоммунмашем, пассажирский транспорт на батареях тестирует и МАЗ. Конкуренция здесь только на благо и подстегивает искать новые решения. Это модель пока образец, в следующем году обещают 10 таких отправить в регионы. Без подзарядки может ехать до 300 километров. В планах сделать полностью всю свою начинку. Батареи и электродвигатели. Наработки есть. Но пока Академия наук не называет даты, когда они выйдут в массовое производство. 


Курс на экологию


Экологически чистые машины набирают все большую популярность в мире. По оценкам экспертов, к 2040 году треть машин будут на батареях. Беларусь здесь в общей эковолне. Увеличивается количество зарядок для электрокаров. Площади под авто нового поколения освобождают и дилеры. Например "Джили". Пока еще пробные партии, изучают спрос. 


БелАЭС откроет новые возможности для электротранспорта 


Сейчас на наших дорогах около полумиллиона электрокаров. Но это только пока. Уверены в Минэнерго. Зеленые технологии, умные машины и города, экономика без ущерба для экологии - это будущее, для которого у нас есть чистый источник энергии. 


Зеленые технологии в кластере инноваций 


Те, кто делают машины будущего, выбирают местом своего производства наш "Великий камень". Здесь собирают уже и швейцарские бесконтактные троллейбусы с прицелом только на экспорт. 60 таких ждут в Австралии. А новый литовский резидент будет выпускать электросамокаты. 


Сегодня гостям презентовали и автобус-беспилотник


Через месяц-два он будет по заданному маршруту курсировать по улицам и проспектам парка. Быстрое перемещение без задержек гарантировано. 

 
 
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В городе с технологиями будущего показывали машины сегодняшнего и завтрашнего дня. Авто на батареях - это и снижение вредных выбросов в атмосферу, и оздоровление...
 
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