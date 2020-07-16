Пограничники напомнили о необходимых документах при посещении приграничья

Источник материала: Полесская правда



Наступил сезон отпусков, активного отдыха и период сбора дикоросов, нередко это связано с посещением приграничья.

Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в Пинском погранотряде, находясь в пограничной зоне или полосе в туристических целях, посещая родственников, отправляясь за ягодами, грибами или на рыбалку, нужно придерживаться определенных правил.

Белорусам для нахождения в погранзоне достаточно иметь при себе паспорт или вид на жительство, военный билет, водительское либо служебное удостоверение, иностранцам, помимо наличия паспорта, необходимо иметь при себе пропуск.

Посещение пограничной полосы гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства осуществляется на основе документов, удостоверяющих личность и пропусков. Для этого необходимо подать заявление. Это можно сделать в Пинском погранотряде или в ближайших подразделениях согласно территориальному принципу. При себе необходимо иметь копию паспорта и квитанцию об уплате госпошлины в размере 0,4 базовой величины. Заявление можно написать заранее, его образец можно найти на сайте госпогранкомитета, здесь же можно получить необходимую информацию о правилах посещения приграничья.

Физические лица могут подать документы на оформление пропуска в пограничную зону и пограничную полосу через интернет.

Для оформления пакета документов необходимо зарегистрироваться на сайте ЕПЭУ , выбрать необходимую административную процедуру и заполнить соответствующие графы. Заявление будет рассмотрено в установленные сроки (5 рабочих дней для физлиц, до 1 месяца для юридических). После рассмотрения заявления, на электронную почту обратившегося придет уведомление о готовности пропуска или об отказе в выдаче пропуска с указанием причины.

Пропуска оформляются сроком на 2 года и их необходимо забирать в том подразделении органов пограничной службы, которое будет указано в электронном заявлении.

Для удобства граждан прием документов для оформления и выдачи пропусков, разрешений для посещения режимных территорий осуществляется в рабочие дни:

пограничный пост «Невель» 8-0165-67-51-81,

пограничный пост «Ладорож » 8-01652-67-58-38 ,

, пограничный пост «Трушево» 8-0165-67-89-66.

Аналогичную процедуру можно произвести в управлении пограничного отряда в городе Пинске, телефон для справок 8-0165-62-10-77 (внутренний номер 227).

Напомним, в Пинском районе определены 34 места въезда и входа в пограничную полосу. С информацией о них и о времени посещения пограничной полосы можно ознакомиться онлайн, посредством интерактивной карты на официальном интернет-портале Госпогранкомитета.

В темное время суток, а также за рубеж инженерно-технических сооружений граждане допускаются только в случаях крайней необходимости по решению начальника соответствующего территориального органа пограничной службы.

В целях обеспечения пограничной безопасности, уполномоченные должностные лица органов пограничной службы могут вводить дополнительные временные режимные ограничения на въезд (вход), временное пребывание и производство работ в пограничной полосе.

У лиц, нарушивших порядок въезда (входа), временного пребывания и передвижения в пограничной полосе, пропуска изымаются. Штраф за нарушение законодательства составляет от 10 до 50 базовых величин.