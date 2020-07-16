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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дивин готовится к "Дожинкам" Статуя Свахи появилась в агрогородке Дивин. Деревянную скульптуру поставили в память о местном свадебном обряде. Новая композиция стала одним из этапов...

Статуя Свахи появилась в агрогородке Дивин. Деревянную скульптуру поставили в память о местном свадебном обряде. Новая композиция стала одним из этапов подготовки к областному празднику "Дожинки". Также в агрогородке серьезно обновили социальную и дорожную инфраструктуру. Рядом с местным рынком построили новый магазин, обновили здания почты, школы и детского сада. Новый облик появится у жилых домов и местного парка. Там будут новые пешеходные дорожки, лавочки и детские площадки. Капитального ремонта дождалась также местная участковая больница.Сам праздник планируют провести в сентябре. На областные "Дожинки" в Дивине развернут концертные и торговые площадки, город мастеров. А еще устроят театрализованное представление с участием Свахи.