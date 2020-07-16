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Сегодня абитуриенты пишут ЦТ по всемирной истории

16.07.2020 10:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экзамен стартует, как обычно, в 11 часов. В бланке - 50 заданий, время выполнения - полтора часа. Напомним, это последнее испытание основной сессии ЦТ-2020. Забрать свои сертификаты поступающие могут с 24 июля, те, кто будет сдавать тестирование в резервные дни, - с 29 июля.
 
 
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Экзамен стартует, как обычно, в 11 часов. В бланке - 50 заданий, время выполнения - полтора часа. Напомним, это последнее испытание основной сессии ЦТ-2020. Забрать свои...
 
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