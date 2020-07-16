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На первый рейс в Турцию из Бреста раскупили все билеты
16.07.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
20 июля из Бреста в Турцию вылетает первый самолет в летнем сезоне-2020. Все 189 мест на борту заняты, сообщает
Следующий рейс из Бреста запланирован на 30 июля. Места на него пока есть. По информации туроператора TEZ TOUR, первый старт рассчитан на 11 ночей/12 дней с питанием по системе «все включено».
Стоимость туров на июльский отдых нынешним летом не так высока, как прогнозировалась раньше. Цена на отель 3 «звезды» стартует от 733 евро на двоих. Четырехзвездочный отдых обойдется на сумму от 887 евро на двоих, пятизвездочный — от 1030 евро на двоих.
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Первый вылет 20 июля.
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