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На первый рейс в Турцию из Бреста раскупили все билеты

16.07.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20 июля из Бреста в Турцию вылетает первый самолет в летнем сезоне-2020. Все 189 мест на борту заняты, сообщает «Вечерний Брест».


Фото: www.avia.by

Следующий рейс из Бреста запланирован на 30 июля. Места на него пока есть. По информации туроператора TEZ TOUR, первый старт рассчитан на 11 ночей/12 дней с питанием по системе «все включено».

Стоимость туров на июльский отдых нынешним летом не так высока, как прогнозировалась раньше. Цена на отель 3 «звезды» стартует от 733 евро на двоих. Четырехзвездочный отдых обойдется на сумму от 887 евро на двоих, пятизвездочный — от 1030 евро на двоих.

 
Теги: Брест
 
 
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