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Под Могилевом нашли пропавшего грибника. Он говорит, что провел в лесу несколько дней
16.07.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 15 июля в лесу под Могилевом спасатели нашли пропавшего грибника,
Спасателей вызвали в 07.50, сообщили, что пенсионер ушел в лес за грибами возле деревни Коркать Могилевского района и пропал. Связи с ним не было, у мужчины проблемы со здоровьем.
Искать пропавшего отправились спасатели и милиционеры. Пенсионера обнаружили сотрудники МЧС в 11.25 на опушке леса примерно в полутора километрах от деревни. В медицинской помощи он не нуждался.
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Со звонка спасателям до момента обнаружения пенсионера прошло меньше четырех часов.
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