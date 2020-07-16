Под Могилевом нашли пропавшего грибника. Он говорит, что провел в лесу несколько дней

Источник материала: Tut.by

Днем 15 июля в лесу под Могилевом спасатели нашли пропавшего грибника, сообщает МЧС. Пенсионер, который страдает эпилепсией и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, говорит, что провел в лесу несколько дней.





Спасателей вызвали в 07.50, сообщили, что пенсионер ушел в лес за грибами возле деревни Коркать Могилевского района и пропал. Связи с ним не было, у мужчины проблемы со здоровьем.

Искать пропавшего отправились спасатели и милиционеры. Пенсионера обнаружили сотрудники МЧС в 11.25 на опушке леса примерно в полутора километрах от деревни. В медицинской помощи он не нуждался.