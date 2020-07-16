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В этом году из-за эпидемической ситуации в Бресте День города проводится не будет
16.07.2020 09:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Масштабного празднования Дня города в этом году в Бресте не будет, сообщил на встрече с журналистами 15 июля председатель горисполкома Александр Рогачук.
Причина тому — непростая эпидемическая ситуация.
В этом году парадов и фестивалей 28 июля не будет. День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отметят без массовых гуляний. В 10.00 возложат цветы на площади Свободы, а в 11.00 — в Брестской крепости. Вечером, с 18.00 до 19.00 на площадке у Белтелекома на улице Советской состоится концерт городского духового оркестра.
Пышные торжества, достойные 1000-летнего города, пройдут уже в следующем году.
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Зато в следующем году погуляем за два.
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