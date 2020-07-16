В Гомеле судили задержанных вечером 14 июля - давали по 5−10 суток ареста

Источник материала: Tut.by

15 июля суд Центрального района Гомеля рассмотрел административные дела задержанных накануне в центре города, где проходила акция солидарности. Всего были задержаны и помещены в изолятор до суда около десяти человек. Также ОМОН задерживал журналистов портала «Сильные новости».



Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Суды прошли в «тайном режиме». Даже родственники задержанных не смогли попасть на заседания. Потом узнали, что их близкие наказаны арестами.

Так, десять суток административного ареста получил Даниил Максименко. Парень учится в Гомельском госуниверситете. Его мама Ирина возмущена решением суда и тем, что заседание прошло тайно. «Мой сын просто гулял в центре города с другом! Получается, нам уже нельзя выходить гулять в центр города?» — прокомментировала произошедшее женщина.

Пять суток ареста получил еще один студент ГГУ Алексей Метлицкий. Такое решение принял судья Сергей Саловский. В суде Метлицкий пояснил, что не участвовал в акции, просто шел по улице Советской. Против него свидетельствовали милиционеры Александр Гордеев и Илья Крук, которые утверждали, что студент был среди участников акции, которые «негативно высказывались о событиях в стране, хлопали в ладоши, чтобы привлечь внимание автомобилистов, которые им сигналили».

Десять суток ареста получил гомельчанин Валерий Слепухин.

Какие решения суд вынес в отношении остальных задержанных, неизвестно. Родственники не могут получить информацию ни в суде, ни в ИВС, ни в милиции.