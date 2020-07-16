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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАРТ: Цены на основные социально значимые товары в июне снизились Цены на основные социально значимые товары в июне снизились. Таковы данные Министерства антимонопольного регулирования и торговли. В Беларуси в июне по отношению...

Цены на основные социально значимые товары в июне снизились. Таковы данные Министерства антимонопольного регулирования и торговли. В Беларуси в июне по отношению к маю аналитики зафиксировали снижение цен на: мясопродукты (на 0,5 %), молоко и молочные продукты (0,6 %), куриные яйца (минус почти 3 %).Незначительно снизились по отношению к маю цены на чай, соль, пшеничную муку, хлеб и хлебобулочные изделия (до 2 %), а также на отдельные овощи: лук, перец, огурцы и помидоры.