ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

МАРТ: Цены на основные социально значимые товары в июне снизились

16.07.2020 09:48 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Цены на основные социально значимые товары в июне снизились. Таковы данные Министерства антимонопольного регулирования и торговли. В Беларуси в июне по отношению к маю аналитики зафиксировали снижение цен на: мясопродукты (на 0,5 %), молоко и молочные продукты (0,6 %), куриные яйца (минус почти 3 %).
Незначительно снизились по отношению к маю цены на чай, соль, пшеничную муку, хлеб и хлебобулочные изделия (до 2 %), а также на отдельные овощи: лук, перец, огурцы и помидоры. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены на основные социально значимые товары в июне снизились. Таковы данные Министерства антимонопольного регулирования и торговли. В Беларуси в июне по отношению...
 
Новости дня
Новости общества
 
В этом году из-за эпидемической ситуации в Бресте День города проводится не будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика