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МАРТ: Цены на основные социально значимые товары в июне снизились
16.07.2020 09:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЦены на основные социально значимые товары в июне снизились. Таковы данные Министерства антимонопольного регулирования и торговли. В Беларуси в июне по отношению к маю аналитики зафиксировали снижение цен на: мясопродукты (на 0,5 %), молоко и молочные продукты (0,6 %), куриные яйца (минус почти 3 %).
Незначительно снизились по отношению к маю цены на чай, соль, пшеничную муку, хлеб и хлебобулочные изделия (до 2 %), а также на отдельные овощи: лук, перец, огурцы и помидоры.
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Цены на основные социально значимые товары в июне снизились. Таковы данные Министерства антимонопольного регулирования и торговли. В Беларуси в июне по отношению...
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