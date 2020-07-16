«Мои старые легкие ушли в утиль». История 19-летней Саши с пересаженными легкими

Источник материала: Tut.by

В 2 года Саше поставили диагноз — муковисцидоз. Прежде всего заболевание поражает органы дыхания и пищеварения. В день Саша могла откашлять около стакана мокроты, а иногда и вовсе не могла дышать без аппарата. Реанимации, таблетки, ингаляции — эти все слова стали неотъемлемой частью жизни подростка. После очередного приступа в 18 лет девушку поставили в лист ожидания на пересадку легких, донор нашелся за рекордные 24 дня. Пережив 10-часовую операцию, Саша будто начала новую жизнь. Как говорит она сама: «Сейчас один день будто месяц предыдущей жизни». Девушка до сих пор не верит, что может буквально дышать полной грудью. Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

Благодарим за помощь в проведении съемок арт-пространство Moving Art Factory .