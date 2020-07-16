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Прогноз погоды на 17 июля

16.07.2020 16:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Завтра погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-западной части страны скажется влияние фронтального раздела. В пятницу ночью местами по Брестской и Гродненской областям, днем и в отдельных районах Гомельской области ожидаются грозы. 

 
 
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Завтра погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-западной части страны скажется влияние...
 
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