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Участники «Республиканского молодёжного поезда» посетят Пинск

16.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Участники «Республиканского молодёжного поезда» посетят Пинск
Молодежная команда Брестчины примет участие в Республиканском молодёжном поезде «#Беларусь. Моладзь. Натхненне».

Лучшие представители Брестчины: студенты, представители трудовых коллективов, IT- и блогосфер, молодежных общественных и спортивных объединений, парламентариев и волонтеров станут участниками республиканского проекта «Молодежный поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне». На протяжении семи дней на стилизованном символикой проекта железнодорожном составе они проедут по маршруту Витебск — Шклов — Могилев — Гомель — Пинск — Брест — Гродно — Молодечно — Минск.

21 июля участники молодежного поезда посетят Пинск, носящий звание молодежной столицы 2020 года. Здесь их ждет насыщенная программа мероприятий. Они встретятся с руководством городского исполнительного комитета, примут участие в акциях «Беларусь помнит» у мемориального комплекса освободителям Пинска в городском парке культуры и отдыха, благотворительной акции «#ТвориДобро!» и во встрече с участниками круглого стола в Полесском госуниверситете, а на Пинской пешеходке познакомятся с местными молодыми творческими талантами.

Не менее разнообразная программа пребывания запланирована и в Бресте, куда участники Республиканского молодежного поезда «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» прибудут на следующий день.

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