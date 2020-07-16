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К "Дожинкам" в Дивине появилась деревянная статуя свахи

16.07.2020 22:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Совсем не исключено, что по прошествии какой-нибудь сотни лет "Славянский базар",  как и другие народные традиции, сможет пополнить список нематериального культурного наследия. Сейчас переносимся на юго-запад страны, в агрогородок Дивин. Там вовсю готовятся к областному празднику "Дожинки". А одним из этапов подготовки наряду с обновлением социальной и дорожной инфраструктуры стало появление там деревянного изваяния свахи в память о местном свадебном обряде. Кстати, ее костюм тоже в списке историко-культурного наследия Беларуси.

Как будут отмечать торжество, расскажет Мария Тройнич.

Накануне "Дожинок" агрогородок Дивин превратился в одну большую стройплощадку. В подготовку к празднику включились практически все жители. Школьники, например, сами предложили обновить забор на центральной улице.

А через дорогу активно идет реконструкция парка. Строители убрали старые деревья, уложили новые пешеходные дорожки и скоро установят детские площадки. 

Александр Веремейчик, прораб СУ 158 строительного треста № 8: "Уложено больше трех тысяч квадратных метров плитки, еще предстоит тысячи три уложить. Будут велодорожки, благоустройство в парке, лавочки ставим".

Основное внимание при подготовке к празднику уделили социальным объектам. Рядом с местным рынком построили новый магазин, обновили здания почты, школы и детского сада. Капитального ремонта дождалась и местная участковая больница. 

Александр Дейко, заведующий Дивинской участковой больницей: "Выполнен полностью весь ремонт. Заменены окна во всей больнице. Будет очень теперь комфортно и пациентам, и работникам".

Новый облик появится и у жилых домов. Екатерина Петровна Клачкович живет в самом центре Дивина. Пенсионерке 80 лет. Всю помощь по хозяйству ей оказывают социальные работники.

Как и остальные жители Дивина, Екатерина Петровна в предвкушении праздника. Всего в агрогородке проживают 2850 человек. И столько же  ждут в гости на "Дожинки". 

Наталья Скибук, жительница агрогородка Дивин: "Масштабные работы ведутся, мы даже не ожидали, что это все будет в таком объеме. Агрогородок преображается, выглядит красиво, респектабельно. Люди ждут и праздника, и что это останется на долгие годы".

На сам праздник в Дивине развернут концертные площадки и выставку сельхозпродукции. А еще  город местных мастеров.

Статуя свахи появилась в Дивине


Особенное место в жизни агрогородка занимают народные традиции. Так выглядела сваха 100 лет назад. Обряд и сегодня проводят на некоторых свадьбах. К слову, костюм местной свахи занесен в список историко-культурного наследия Беларуси.

Деревянные статуи свахи, молодых, гармониста и других героев свадьбы поставят на въезде в центр населенного пункта. А театрализованную версию обряда  с песнями и шутками  хотят показать на празднике "Дожинки".

 
 
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Совсем не исключено, что по прошествии какой-нибудь сотни лет "Славянский базар",  как и другие народные традиции, сможет пополнить список нематериального...
 
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