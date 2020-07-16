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Статуя свахи появилась в Дивине

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К "Дожинкам" в Дивине появилась деревянная статуя свахи Совсем не исключено, что по прошествии какой-нибудь сотни лет "Славянский базар", как и другие народные традиции, сможет пополнить список нематериального...

Совсем не исключено, что по прошествии какой-нибудь сотни лет "Славянский базар", как и другие народные традиции, сможет пополнить список нематериального культурного наследия. Сейчас переносимся на юго-запад страны, в агрогородок Дивин. Там вовсю готовятся к областному празднику "Дожинки". А одним из этапов подготовки наряду с обновлением социальной и дорожной инфраструктуры стало появление там деревянного изваяния свахи в память о местном свадебном обряде. Кстати, ее костюм тоже в списке историко-культурного наследия Беларуси.Как будут отмечать торжество, расскажетНакануне "Дожинок" агрогородок Дивин превратился в одну большую стройплощадку. В подготовку к празднику включились практически все жители. Школьники, например, сами предложили обновить забор на центральной улице.А через дорогу активно идет реконструкция парка. Строители убрали старые деревья, уложили новые пешеходные дорожки и скоро установят детские площадки.Основное внимание при подготовке к празднику уделили социальным объектам. Рядом с местным рынком построили новый магазин, обновили здания почты, школы и детского сада. Капитального ремонта дождалась и местная участковая больница.Новый облик появится и у жилых домов. Екатерина Петровна Клачкович живет в самом центре Дивина. Пенсионерке 80 лет. Всю помощь по хозяйству ей оказывают социальные работники.Как и остальные жители Дивина, Екатерина Петровна в предвкушении праздника. Всего в агрогородке проживают 2850 человек. И столько же ждут в гости на "Дожинки".На сам праздник в Дивине развернут концертные площадки и выставку сельхозпродукции. А еще город местных мастеров.Особенное место в жизни агрогородка занимают народные традиции. Так выглядела сваха 100 лет назад. Обряд и сегодня проводят на некоторых свадьбах. К слову, костюм местной свахи занесен в список историко-культурного наследия Беларуси.Деревянные статуи свахи, молодых, гармониста и других героев свадьбы поставят на въезде в центр населенного пункта. А театрализованную версию обряда с песнями и шутками хотят показать на празднике "Дожинки".