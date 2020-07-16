Узнали, как обстоят дела с ассортиментом в магазине «Родны кут» в Полужье

Источник материала: Полымя





На текущей неделе во время встречи члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Эльвиры Сороко с жителями агрогородка Полужье местный житель посетовал на то, что в магазине «Родны кут», принадлежащем Кореличскому райпо, продается хлеб и молоко только от одного производителя. Мол, нет у сельских жителей альтернативы и приходится покупать то, что есть. Журналист «Полымя» выяснил, как обстоят дела в «Родном куте».

Директор Кореличского филиала Гродненского областного потребительского общества Сергей Савко рассказал, что в магазины «Родны кут» доставляется молочная продукция нескольких производителей: ОАО «Беллакт», «Новогрудские дары», «Гродно молочный комбинат», ООО «Савушкин продукт». Свежая «молочка» появляется на полках магазинов точно в срок: каждые понедельник, вторник, среду и пятницу. Что касается хлеба, то его ежедневно доставляют из Минска, Лиды, Новогрудка и Мира.

Журналист «Полымя» отправился в Полужье, чтобы изучить ассортиментный перечень и узнать у местных жителей, что они думают про «Родны кут».

Продавец Ольга Кивель охотно знакомит с молочной витриной и хлебными полками. Действительно, выбор есть: молочные продукты из Волковысска, Гродно, Бреста и Новогрудка, свежий хлеб, произведенный в Лиде, Новогрудке и Мире.





В магазине один за одним появляются покупатели, пока их немного: разгар рабочего дня. Местный сторож Владимир Лазинский зашел за квасом, говорит, что магазин ему нравится и ассортиментом он доволен: «Здесь есть все, что нужно на нашем столе каждый день». Пенсионерка Анна Баранчик покупает сразу несколько пакетов молока, выбирает хлеб и сдобу: «Хороший магазин, и выбор есть. Продавец у нас замечательный».

Действительно, «Родны кут» оставляет хорошее впечатление у меня, как у покупателя. В качестве альтернативы посещению торговой точки сельчане всегда могут воспользоваться услугой доставки товаров на дом. Сегодня среди крупных торговых сетей продовольственные и промышленные продукты готовы привезти под заказ ООО «Евроторг», ООО «ГиперМолл». Оформить «Е-доставку» или «ГиперМолл» можно в интернете, создав профиль на сайте онлайн-гипермаркетов. Ассортимент на виртуальных полках соответствует магазинному и даже богаче. Рассчитаться за покупку можно с курьером банковской картой или наличными.

Инна ЛЕЙКО

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