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Тартар из лосося с рапсовым маслом

17.07.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем: 
  • 200 граммов слабосоленой семги,
  • половинку болгарского перца,
  • половинку красного лука,
  • укроп,
  • несколько корнишонов,
  • бальзамический уксус,
  •  дижонскую горчицу,
  • сахар, белый перец,
  • соль,
  • 100 мл рапсового масла,
  • бородинский хлеб.
Очень мелко, кубиком, нарезаем слабосоленую семгу. Так же нарезаем болгарский перец и красный лук - в идеале все кубики тартара должны быть одного размера. Для соуса горчицу слегка взбиваем с уксусом, сахаром, солью и белым перцем. Добавляем  измельченный укроп. Продолжая перемешивать, тонкой струйкой вливаем рапсовое масло.

Ежедневное употребление одной столовой ложки рапсового масла позволяет обеспечить суточную потребность организма в жирных кислотах семейства Омега-3. 

Добавляем в тартар из лосося 3 столовые ложки соуса и тщательно перемешиваем. Раскладываем получившийся тартар по 4 небольшим формочкам, слегка прижимаем. Ставим в холодильник на 30 минут. Из черного хлеба вырежьте 4 кружка такого же диаметра, как формочки. Переворачиваем на хлебные кружки формочки с тартаром, аккуратно снимаем их. Украшаем тартар  зеленью и нарезанными корнишонами. 

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем:  200 граммов слабосоленой семги, половинку болгарского перца, половинку красного лука, укроп, несколько корнишонов, бальзамический уксус, ...
 
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