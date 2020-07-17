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Тартар из лосося с рапсовым маслом
17.07.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Ежедневное употребление одной столовой ложки рапсового масла позволяет обеспечить суточную потребность организма в жирных кислотах семейства Омега-3.
Добавляем в тартар из лосося 3 столовые ложки соуса и тщательно перемешиваем. Раскладываем получившийся тартар по 4 небольшим формочкам, слегка прижимаем. Ставим в холодильник на 30 минут. Из черного хлеба вырежьте 4 кружка такого же диаметра, как формочки. Переворачиваем на хлебные кружки формочки с тартаром, аккуратно снимаем их. Украшаем тартар зеленью и нарезанными корнишонами.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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Возьмем: 200 граммов слабосоленой семги, половинку болгарского перца, половинку красного лука, укроп, несколько корнишонов, бальзамический уксус, ...
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