Источник материала: БT

200 граммов слабосоленой семги,

половинку болгарского перца,

половинку красного лука,

укроп,

несколько корнишонов,

бальзамический уксус,

дижонскую горчицу,

сахар, белый перец,

соль,

100 мл рапсового масла,

бородинский хлеб.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тартар из лосося с рапсовым маслом Возьмем: 200 граммов слабосоленой семги, половинку болгарского перца, половинку красного лука, укроп, несколько корнишонов, бальзамический уксус, ...

Возьмем:Очень мелко, кубиком, нарезаем слабосоленую семгу. Так же нарезаем болгарский перец и красный лук - в идеале все кубики тартара должны быть одного размера. Для соуса горчицу слегка взбиваем с уксусом, сахаром, солью и белым перцем. Добавляем измельченный укроп. Продолжая перемешивать, тонкой струйкой вливаем рапсовое масло.Добавляем в тартар из лосося 3 столовые ложки соуса и тщательно перемешиваем. Раскладываем получившийся тартар по 4 небольшим формочкам, слегка прижимаем. Ставим в холодильник на 30 минут. Из черного хлеба вырежьте 4 кружка такого же диаметра, как формочки. Переворачиваем на хлебные кружки формочки с тартаром, аккуратно снимаем их. Украшаем тартар зеленью и нарезанными корнишонами.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.