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Руководители госорганов проводят в июле приемы граждан в регионах
17.07.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо примет граждан в Гомельском горисполкоме. Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович - в Жлобинском райисполкоме 24 июля, а министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык - в Сморгонском райисполкоме, министр юстиции Олег Слижевский - в Малоритском райисполкоме.
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Сегодня председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо примет граждан в Гомельском горисполкоме. Министр антимонопольного регулирования и...
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