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В Совете Министров продолжаются личные приемы граждан
17.07.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня вопросы белорусов будет решать министр энергетики Виктор Каранкевич. Встречи в Совмине проходят по предварительной записи с 10:00.
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Сегодня вопросы белорусов будет решать министр энергетики Виктор Каранкевич. Встречи в Совмине проходят по предварительной записи с 10:00.
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