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Жильцы одного дома запрещают пользоваться качелями детям из другого. Это законно?

17.07.2020 07:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У новостроек на улице Космонавтов висят таблички, где сказано о запрете пользоваться горками-качелями-каруселями детям, которые не живут в отдельных домах. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».


На площадке появилось объявление, что детям, которые живут в домах № 20 и 22 на улице Космонавтов, нельзя пользоваться детским инвентарем.

В администрации Московского района и ЖКХ № 1 района о табличках на площадке, которые запрещают ею пользоваться «чужим» детям, слышат впервые.


Юрист Дмитрий Малец, заместитель председателя правления общественного объединения «Региональное общество защиты потребителей» рассказал, что таких споров ему найти не удалось. Он объяснил, в каком случае жильцы одного дома могут запрещать использовать площадку детям из других домов.

— Для ответа на вопрос о правомерности ограничения доступа на детскую площадку необходимо установить правовой статус территории, на которой она расположена. Если эта территория относится к землям общего пользования, то ограничение доступа на указанную площадку не будет правомерным. Если площадка принадлежит организации застройщиков, товариществу собственников, то полагаем, что, по решению собственников, ограничение доступа будет правомерным, при этом такое решение должно быть надлежащим образом оформлено. Должно быть соответствующее решение, например, принятое на общем собрании жильцов, членов товарищества. В случае, если имеются сомнения о законности запрета пользоваться детской площадкой, в том числе правомерности установки информационных табличек, необходимо обращаться в соответствующий орган местного управления. Часто бывает, что придомовая территория товарищества вообще огорожена.

Таким образом, если земля принадлежит организации застройщиков или товариществу собственников, они имеют право устанавливать ограничение.

Представитель МАПИД (организации, которая занималась строительством домов 20 и 22 на улице Космонавтов) уверил, что у них есть все документы, необходимые для установки тех самых табличек.

В Минске есть другие «закрытые» детские площадки, но, как правило, они огорожены забором. Например, в Новой Боровой имеются открытые игровые зоны, доступные для всех посетителей, и закрытые, где могут находиться только дети — жители конкретных кварталов, а также их друзья и гости.

 
Теги: Минск
 
 
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У новостроек на улице Космонавтов висят таблички, где сказано о запрете пользоваться горками-качелями-каруселями детям, которые не живут в отдельных домах.
 
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