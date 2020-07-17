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Прямая телефонная линия сегодня запланирована в Борисовском райисполкоме
17.07.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВыездные приемы проводят и сенаторы. Прямая телефонная линия сегодня запланирована в Борисовском райисполкоме. На вопросы ответит член Президиума Совета Республики Татьяна Рунец. Звонки будут принимать с 13:00 до 14:00. А заместитель Председателя Совета Республики Анатолий Исаченко проведет телефонную линию 18 июля. Звонки будут принимать с 10:00 до 12:00 в Минске.
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Выездные приемы проводят и сенаторы. Прямая телефонная линия сегодня запланирована в Борисовском райисполкоме. На вопросы ответит член Президиума Совета...
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