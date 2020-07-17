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Комитет госконтроля открыл горячую телефонную линию
17.07.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС 17 по 24 июля граждане могут сообщить о фактах необоснованного (незаконного) увольнения, а также несвоевременной выплаты заработной платы. Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.
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С 17 по 24 июля граждане могут сообщить о фактах необоснованного (незаконного) увольнения, а также несвоевременной выплаты заработной платы. Звонки принимаются в...
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