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За 5 лет на БелАЗе побывали более 100 тысяч туристов

17.07.2020 10:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Четыре тысячи туристов прокатились на карьерном самосвале БелАЗ. Всего же на заводе машиностроительного гиганта побывали более 100 тыс. человек за пять лет. БелАЗ первым среди производителей техники открыл двери для туристов пять лет назад. Процесс создания самосвала высотой с 3-этажный дом увидели гости из 30 стран мира. Среди них - Норвегия, США, Великобритания, Ливан, Иордания. Экскурсоводы провели почти 6 тысяч экскурсий. Туристы могут попробовать себя в роли настоящего водителя-испытателя. На динамическом тренажере воспроизводится реальная дорожная обстановка карьера в режиме 7D. Забронировать промышленный тур можно по телефону, электронной почте или через турагентства.
 
 
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Четыре тысячи туристов прокатились на карьерном самосвале БелАЗ. Всего же на заводе машиностроительного гиганта побывали более 100 тыс. человек за пять лет. БелАЗ...
 
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