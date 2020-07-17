«Как я вообще выжила?». Люди, в которых ударила молния - о грозе и последствиях

Источник материала: Tut.by

Обычно истории, когда в человека ударяет молния, заканчиваются либо трагично, либо сверхспособностями: последнее — исключительно в кино. Но также есть счастливчики, которые выживают после такого, и мы нашли двух таких людей. Они рассказали, как это произошло, было ли им больно, как удар молнии сказался на здоровье и появился ли у них страх грозы.