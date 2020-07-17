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«Как я вообще выжила?». Люди, в которых ударила молния - о грозе и последствиях
17.07.2020 09:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Обычно истории, когда в человека ударяет молния, заканчиваются либо трагично, либо сверхспособностями: последнее — исключительно в кино. Но также есть счастливчики, которые выживают после такого, и мы нашли двух таких людей. Они рассказали, как это произошло, было ли им больно, как удар молнии сказался на здоровье и появился ли у них страх грозы.
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«Если бы не говорила по телефону, молния бы не ударила».
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