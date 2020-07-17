Заслуженный артист Беларуси Александр Кашперов: Не хочу Майдана, я не хочу, чтобы лилась кровь

Источник материала: БT

"Не хочу Майдана, я не хочу, чтобы лилась кровь как с одной стороны, так и с другой. Надо все мирно решать", - Александр Кашперов, заслуженный артист Беларуси, высказал свое мнение о происходящем в стране.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите