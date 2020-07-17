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Заслуженный артист Беларуси Александр Кашперов: Не хочу Майдана, я не хочу, чтобы лилась кровь
17.07.2020 13:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Не хочу Майдана, я не хочу, чтобы лилась кровь как с одной стороны, так и с другой. Надо все мирно решать", - Александр Кашперов, заслуженный артист Беларуси, высказал свое мнение о происходящем в стране.
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"Не хочу Майдана, я не хочу, чтобы лилась кровь как с одной стороны, так и с другой. Надо все мирно решать", - Александр Кашперов, заслуженный артист Беларуси, ...
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