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Солнечно и жарко. Погода в Гродно в выходные
17.07.2020 12:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лето наконец вспомнило, что оно лето и в Гродно пришла жаркая погода. В выходные в областном центре будет все время солнечно,
В субботу днем будет +23…25°C. Днем — переменная облачность без осадков, все остальное время — ясно.
В воскресенье преимущественно будет ясно, днем — переменная облачность без осадков. Температура воздуха — +24…26°C.
Хороших выходных!
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Лето наконец вспомнило, что оно лето и в Гродно пришла жаркая погода. В выходные в областном центре будет все время солнечно.
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