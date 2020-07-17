Солнечно и жарко. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

Лето наконец вспомнило, что оно лето и в Гродно пришла жаркая погода. В выходные в областном центре будет все время солнечно, обещает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу днем будет +23…25°C. Днем — переменная облачность без осадков, все остальное время — ясно.

В воскресенье преимущественно будет ясно, днем — переменная облачность без осадков. Температура воздуха — +24…26°C.

Хороших выходных!

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