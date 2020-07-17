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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Историко-мемориальный музей "Усадьба Немцевичей" ждет туристов Музей атмосферный. Именно так чаще всего говорят про усадьбу Немцевичей ее посетители. И экспозиция постоянно расширяется - приобретаются раритетные экспонаты...

Музей атмосферный. Именно так чаще всего говорят про усадьбу Немцевичей ее посетители. И экспозиция постоянно расширяется - приобретаются раритетные экспонаты эпохи. Например, передвижной столовый набор и приборы для разделки птицы или подставка для карманных часов - неизменного атрибута дам и господ того времени.Но вернемся к современности. Сейчас в музейном комплексе активно используются информационные технологии. Везде QR-коды. С помощью мобильного телефона можно получить справку об историческом объекте на трех языках - русском, английском и польском. Активную жизнь музей ведет и в соцсетях.Есть возможность прогуляться по залам усадьбы и во время 3D-экскурсии. Хотя лучше, конечно, посетить вживую. В прошлом году такой возможностью воспользовались более 8 тысяч туристов. Сегодня гостей значительно меньше, отмечают в музее, нет организованных групп. Но отдельные туристы все равно приезжают.В календаре мероприятий усадьбы традиционные балы - весенний и летний. Правда, пока эпидситуация вносит в их проведение коррективы. Но в музее надеются, что уже осенью все наладится.