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Историко-мемориальный музей "Усадьба Немцевичей" ждет туристов
17.07.2020 20:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМузей атмосферный. Именно так чаще всего говорят про усадьбу Немцевичей ее посетители. И экспозиция постоянно расширяется - приобретаются раритетные экспонаты эпохи. Например, передвижной столовый набор и приборы для разделки птицы или подставка для карманных часов - неизменного атрибута дам и господ того времени.
Но вернемся к современности. Сейчас в музейном комплексе активно используются информационные технологии. Везде QR-коды. С помощью мобильного телефона можно получить справку об историческом объекте на трех языках - русском, английском и польском. Активную жизнь музей ведет и в соцсетях.
Владимир Лишик, научный сотрудник историко-мемориального музея "Усадьба Немцевичей": "Людям интересно, что происходит в музее, какие у нас будут, планируются мероприятия, в связи с переносами люди активно интересуются, интерес вызывают и публикации по истории".
Есть возможность прогуляться по залам усадьбы и во время 3D-экскурсии. Хотя лучше, конечно, посетить вживую. В прошлом году такой возможностью воспользовались более 8 тысяч туристов. Сегодня гостей значительно меньше, отмечают в музее, нет организованных групп. Но отдельные туристы все равно приезжают.
Сергей Семенюк, директор историко-мемориального музея "Усадьба Немцевичей": "Мне нравятся люди, которые к нам приезжают, мне нравится общаться с иностранцами, по сути, мы первые, кто делает впечатление о нашей стране, те же самые польские группы, которых у нас в прошлом году прибавилось. Мы получаем сами большой позитив, такую эмоциональную поддержку от общения с людьми, от рассказа о нашей стране, о наших достопримечательностях, потому что мы всегда рекламируем не только себя, мы всегда спрашиваем, откуда группа приехала, куда она едет и с напутствующими словами их отправляем и встречаем".
В календаре мероприятий усадьбы традиционные балы - весенний и летний. Правда, пока эпидситуация вносит в их проведение коррективы. Но в музее надеются, что уже осенью все наладится.
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Музей атмосферный. Именно так чаще всего говорят про усадьбу Немцевичей ее посетители. И экспозиция постоянно расширяется - приобретаются раритетные экспонаты...
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